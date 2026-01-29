我是廣告 請繼續往下閱讀

一名犯下等案的林姓男子在高雄監獄服刑，（因性別認同為女性，以下稱獄友之妻），但見到朋友妻卻起色心性侵得逞，還威脅如果不配合「」，被告上法院後，他辯稱跟受害人情投意合成為情侶，還說自己，不過林姓男子先前因多案判刑確定而入獄，應執行，2021年5月16日出獄；雄監的獄友託他轉交幾封信給妻子、幫妻子找工作，他與獄友妻相約出監日在楠梓火車站見面但沒給信件，藉口東西放在他嘉義住處，邀獄友妻過去拿，幾天後，林姓男子趁獄友妻到他家時強行侵犯，並威嚇他有認識監獄裡的人，如果不跟他配合，「就讓妳老公在監獄裡不好過」。2021年7到8月間，獄友妻寄信告知先生遭到性侵，先生在12月出獄後夫妻團圓，發現太太變得憂鬱、負面思考，想擁抱會被推開，在了解林姓男子性侵的細節後向檢警提告追究。林姓男子不認罪，，他沒有違反女方的意願，反控獄友妻提告目的是要錢，不滿兩人分手才挾怨報復。法院查出獄友妻具有輕度身心障礙身分，認知能力受限、解決問題能力較差，才會堅持向林姓男子拿信，但她，但法官引用另一份精神鑑定報告，林姓男子仍可清楚表達事件經過，並提出你情我願這個說法，報告中沒說到他控制衝動有什麼困難，因此判斷他的違法辨識能力並未欠缺或顯著降低。法官還調到林姓男子接受身心治療及輔導教育的紀錄，他過去有，在出獄後做了好幾份不同類型的工作，包括；何況他曾因性侵、強盜、毒品、詐欺被關過，應該知道再做一樣的行為會犯法。嘉義地院與台南高分院都以強制性交罪判刑6年，林姓男子仍堅持無罪，最高院認為他上訴無理而駁回，全案確定。獄友妻另提民事求償200萬，嘉義地院判決林姓男子賠償60萬，因雙方均未上訴而確定。