美國總統川普（Donald Trump）28日在社群平台發文，聲稱一支龐大的艦隊正駛向伊朗，警告伊朗「時間不多」，須儘快坐上談判桌，以免遭遇比去年「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）還要更猛烈的攻擊。對此，伊朗則回嗆，任何來自美國的軍事行動，都將讓德黑蘭做出全面、史無前例的回應。
綜合《以色列時報》等外媒報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的國防顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani），特別在社群平台以希伯來語發文，警告任何來自美國的軍事行動，都會讓伊朗展開報復：「有限打擊只是一種錯覺，美國的任何軍事行動，無論來源和級別，都將被視為戰爭的開始，而回應將是立即的、全面的、史無前例的，並將直接針對侵略者，直指特拉維夫的核心及其所有支持者。」
伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）同樣也在社群媒體上放話，表示伊朗部隊已處於高度戒備狀態，會迅速回應任何侵略，德黑蘭已從去年與以色列、美國的「12日戰爭」吸取經驗。
阿拉格奇所說的「12日戰爭」，是指去年6月與以色列的衝突，美國介入並對伊朗核設施發動空襲，有關方最終於戰事第12天宣布停火。
阿拉格奇也不忘補充，伊朗始終歡迎達成互利共贏、公平正義的核協議，但前提是談判必須在平等基礎上進行，不應伴隨脅迫、威脅或恐嚇；此外，協議也應確保伊朗享有和平利用核技術的權利，重申伊朗從未尋求取得核武。
原文連結：Adviser to Khamenei: Iran will hit ‘heart of Tel Aviv’ in response to any US attack
