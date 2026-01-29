我是廣告 請繼續往下閱讀

國際貴金屬價格大幅攀升，美國聯準會（Fed）於當地時間週三（台灣時間週四凌晨）公布議息結果後，漲勢不減反增，現貨金價首次突破每盎斯5400美元，直撲5500甚至5600美元。綜合《香港經濟日報》、《第一財經》、《21財經》等報導，國際地緣危機升溫，川普在社群平台發文威嚇伊朗以來，金價已連升9天，不只現貨黃金勢如破竹，站上5400美元關口， 現貨白銀亦收漲近4%，報116.62美元／盎司。分析認為，地緣政治風險加劇，引發強勁的貴金屬投資需求，從而推動金價持續創新高。另一方面，外界對於美國經濟前景，以及聯準會（Fed）獨立性的擔憂尚存，資金不斷湧向黃金等避險區塊。