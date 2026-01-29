我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准，不過月薪均繳回國庫，金額達468萬餘元。對此，國民黨青年田方倫質疑，這份辭呈偏偏選在政治敏感時刻獲准，是否顯示出民進黨並不是為了國家制度的健全，而是為了「政治止血」才做出的決定？田方倫昨發影片狠批，這不單是一位院長的去留，更是民進黨如何將國家名器視為「私人酬庸」、「厚顏佔位」的最佳證明。陳菊身為國家最高監察機關的首長，竟然在整整1年的時間裡，從未實質履行院長職務。田方倫質疑，​長期以來，不論​陳菊是否實質坐鎮監察院，這些年對於「實質監督」的績效，均引起國人對制度的深層思考。如果監察院在沒有院長的情況下也能運作1年，且毫無建樹，這是否證明了監察院廢掉也罷？田方倫認為，如今，選戰即將開打，​而這份辭呈偏偏選在政治敏感時刻提出、獲准，否顯示出民進黨並不是為了「國家制度的健全」，而是為了「政治止血」才做出的決定？眼看選情可能因此遭受波及，是否才是民進黨趕緊讓陳菊「因病請辭」的真正原因？田方倫痛批，​公職不是私人資產，國家職務是全體國民的託付，而不是派系分贓的禁臠。公職人員若因故無法履職，應有「政治擔當與風骨」及早退位讓賢，並非等著被輿論砲轟、被選情逼退。​監察院的監督權力，不能有黨派之分，更要實質的捍衛制度及拒絕酬庸。