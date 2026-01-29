我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨將於31日舉行中常委選舉，選出29席選任中常委。民進黨議員擬參選人馬郁雯今（29）日指出，她接獲爆料，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且鄧治平還是中國統戰部長期接觸的對象，這又是一件中國統戰勢力滲透國民黨的案例。疑似賄選部分，馬郁雯今發文指出，陳玉珍具名推薦鄧治平，並在藍營黨代表圈內大肆發送禮盒，而禮盒包含金門貢糖與牛肉乾。然而，根據國民黨第22屆第一任中央常務委員選舉，為促進優質選風實施要點，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，且文宣費用不得超過30塊，違者黨紀處分。而牛肉乾與貢糖，顯然已經超過30塊限制，請問黨主席鄭麗文，是否會秉公處理這項明顯的違紀事項？另外，馬郁雯提到，鄧治平除了涉嫌賄選，更大的問題是，他很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子。根據過往鄧治平出訪中國的新聞，從西北的蘭州到東南的福州，都有鄧治平的身影，而接待鄧治平的單位，無一例外都是統戰部。上一個頻繁跟統戰部接觸的藍白政治人物叫徐春鶯，她目前因涉嫌違反《反滲透法》，已遭羈押。鄧治平是不是另一個國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？呼籲國安單位要嚴加徹查！