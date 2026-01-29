我是廣告 請繼續往下閱讀

為振興國旅，交通部原先在今年推出平日住宿補助，連續住宿2天最高補助2000元；然而，遇到總預算未審，仍在立法院卡關，國旅補助今年尚未上路。交通部長陳世凱表示，4至6月是國旅相對淡季，業者都很期待，也希望給國人在平日旅遊的一些小確幸，但因為總預算未過，因此沒有預算支應使用。交通部長陳世凱今（29）日在立法院交通委員會會前受訪表示，今年國旅推出補助方案，國人平日國旅第一天補助800元、第二天補助1200元，也就是說兩天合計2000塊補助，希望提供給國人國旅機會，也提供小確幸，讓旅遊更開心。對旅宿業等國旅業者而言，4月至6月則是相對淡季，希望可以透過預算支持，對他們經營有幫助。然而，陳世凱指出，現在總預算還沒有通過立法院，目前無法支應預算使用。他強調，對暢旺國旅、振興國旅而言，總預算相當重要。另外，美麗島事件受刑人也是監察院長陳菊，因中風生病後，昨請辭獲准。陳世凱表示，感謝她一輩子為台灣民主付出、奮鬥，希望她早日康復，把身體照顧好。