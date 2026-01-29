早起上班先來杯咖啡提神！今（29）日萊爾富門市大杯特濃美式、特大杯美式買一送一，還有燕麥奶拿鐵買一送一；7-11本週五六日優惠出爐，門市有燕麥拿鐵10元多一杯，還有濃焙茶拿鐵、好時經典可可10元多一杯，約等於下殺6折；全家今起門市有特濃拿鐵加14多喝一杯，還有大杯熱芝麻糊加10元多一杯。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月30日至2月1日
◾燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍門市｜1月21日至2月3日
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜即起至2月8日（OPEN錢包限定）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價42元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯16888元，4.2折（原價110元、特價47元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯12888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價31元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價87元）
🟡全家便利商店
📍門市｜1月28日起至2月1日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯熱芝麻糊加10元多一杯，6.3折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋6元多一件，5.7折（原價49元、特價28元）
📍門市｜1月30日至2月1日
◾FMC芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾好麗友巧克力派買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
