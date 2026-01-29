我是廣告 請繼續往下閱讀

美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國政府官員連番痛批WHO在疫情期間表現失職。衛福部長石崇良表示，美國的退出對於WHO的衝擊會非常大，不過WHO在公共衛生相關議題上，仍扮演了相當重要的交流平台，因此未來台灣仍會積極爭取成為觀察員，同時持續在WHA會議期間也會去參與活動。石崇良今（29）日出席立法院衛環委員會就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告並備詢。會前接受媒體聯訪時，被問到美國退出WHO一事。石崇良回應，對於WHO的衝擊應是非常大的，因為美國在各項公共衛生協助或挹注上都扮演非常重要的角色。但台灣今年也會持續爭取成為觀察員、出團參與活動。石崇良解釋，WHO對於公共衛生或相關議題，仍是一個重要的人員交流平台。他說，台灣雖然不是會員國，但每年的WHA會議也持續積極爭取成為觀察員。也因為在WHA會議期間，與各國技術官員都有交流機會，石崇良提到，這對於我國在防疫或各項法規、公共措施、癌症防治或慢性病防治等，也相當有幫助。