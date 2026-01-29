我是廣告 請繼續往下閱讀

需求與供應接軌

價格展望

藍莓因為富有強大抗氧化物質，被譽為「超級食物」，因營養價值高，對現代人常見的用眼過度、壓力大與慢性疾病風險，都具有正面幫助，因此受到不少民眾喜愛。目前藍莓供應主要來自智利，該國是目前藍莓最主要的產區。不過進口商透露，智利藍莓部分產季將在2月底結束，自2月開始，藍莓供應恐將吃緊，可能會因此出現漲價的狀況。根據外媒報導，進口商Wish Farms的主管懷特海德（Joel Whitehead）表示，「我們預計進入2月後供應將開始吃緊。智利大部分的產季似乎會在2月底結束，這比往年提前了兩到四週。」這反映了智利產季提早開始的趨勢，懷特海德指出，「大多數品種在整個產季都維持著這種提前的趨勢，而智利中部近期的熱浪也影響了產季末期維持鮮果出口的機會。」雖然目前秘魯也有部分供應藍莓，但展望未來，3月初至中旬將轉向以美國本土和墨西哥產的藍莓為主。墨西哥在為期11個月的產季中往年約運輸1.35億磅，但預計本季的出貨量將減少10%至20%。至於美國東南部的生產情況，本週的寒流可能會改變最初預測的開採時間。懷特海德表示：「佛羅里達州的進度比去年提前了約兩到三週，這使其回歸到較傳統的時程。我們預計3月底或4月初佛州將有相當不錯的產量。」在需求方面，藍莓市場依然強勁。他表示：「隨著秘魯產季接近尾聲，近兩個月的果實品質非常出色。儘管秘魯在產季末期的出口量高於預期，但市場需求足以支撐銷量，不至於讓市場價格崩盤。」與此同時，由於美國果農更加注重品質，並積極投入新品種與新技術，需求可望維持強勁。懷特海德強調：「這比以往任何時候都重要。果農一直在投資新的分級篩選技術，展現出追求高品質的決心。他們要確保果實不只是因為『美國製造』而被購買，更是因為美味讓消費者想吃。」總體而言，本季藍莓價格維持在良好且穩定的水準。預計未來幾週價格將保持現狀，進入2月後則可能走強。懷特海德補充道：「根據所有產區的綜合預測，3月份整個藍莓大宗商品市場將出現供應相當吃緊的情況。」