▲王男經營的休閒農場，在事件爆發遭網友改名。（圖／翻攝自Google Map）

宜蘭冬山鄉「星夢森林劇場」2023年間發生駭人聽聞的毒殺案！同業王姓男子因不滿員工跳槽，竟三度利用空拍機向該園區投擲摻有劇毒農藥的飼料，殘忍行徑造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝慘死。檢方偵辦後，已依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪對王男提起公訴。隨著案情曝光，憤怒的網友起底王男經營的農場，並在Google地圖上將其改名為「王老先生投毒休閒農場」，同時湧入大量一星負評，以此方式為無辜喪命的動物們集體發聲抗議。回顧事件，宜蘭「張美阿嬤」小兒子王男，2023年5月至6月間，三度指示員工製作摻有「托福松」的毒餌，並親自操控空拍機投放到競爭對手徐男的「星夢森林劇場」，導致園內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝因誤食而中毒慘死，儘管王男在偵查初期辯稱僅是「觀察建設」或「毒老鼠」，但警方在其住處搜出空拍機與殘餘毒餌，且死亡動物體內確實驗出劇毒，加上LINE指示紀錄罪證確鑿。檢方認定其蓄意投毒犯行明確，已正式提起公訴並建請法院從重量刑。隨著輿論持續發酵，王男經營的休閒農場成為眾矢之的，更有眼尖網友發現其 Google地圖上的地標名稱遭到惡意修改，被冠上「王老先生投毒休閒農場」的諷刺稱號，大批網友湧入評價區留下大量負評，導致農場評分驟降至 1.1 顆星的慘況。眾多網友痛批「太可怕了」、「法院認證」、「動物是無辜的，傷害動物的都下地獄」，甚至質疑即便存在商業競爭，也不應採取如此殘忍的手段毒殺無辜生命，紛紛透過刷負評的方式表達抗議。據悉，王男2024年6月因投毒、嚴重違背動物福利與經營理念後，已遭張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）切割，終止一切合作。如今，投毒事件爆發，張美阿嬤農場28日發表聲明表示，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關，更在粉專留言區直指投毒的王男是巨嬰，出事才會回家討奶吃。