我是廣告 請繼續往下閱讀

位於宜蘭三星鄉的知名農場「張美阿嬤農場」吸引大批遊客前往，怎料，其兒子疑似不滿前員工跳槽至同業，利用空拍機於2023年5、6月間製作含有劇毒農藥「托福松」的毒飼料投毒，導致「星夢森林劇場」多隻動物誤食，進而引發死亡。案件曝光後，網紅「姆士捲」也起底涉案王姓男子過去的行徑，發現他在17年前曾買來「維安特勤隊」制服並配戴玩具槍枝，以此勒索地下錢莊。網紅「姆士捲」昨（28日）在臉書上貼出一張17年前新聞的截圖，提到王姓男子早在過去便前科累累，「賭博偽造文書等一樣不缺，長期失業在家遊手好閒，異想天開偽裝成警察去勒索地下錢莊，然後笨到放人去籌錢，結果最後就被真的警察逮捕了。」據了解，當時王男穿著買來的「維安特勤隊」制服、配戴玩具槍冒充警察，並假裝「誘捕」3名地下錢莊人員，表示若不繳9萬元贖身，就要以毒品將其栽贓入罪。而他放行其中1人去籌錢後，對方緊急報警，整起案件才爆發。不僅如此，當時年僅28歲的王男更被披露，其長期無業又有多項前科，包括賭博、偽造文書等，且他非常喜歡看偶像劇《波麗士大人》，因此特地到軍警用品店購買全套警政署維安特勤隊制服後，再自行加工縫上臂章，甚至還製作了偽造識別證。事隔17年，王男再爆出農場投毒案，讓姆士捲忍不住喊：「懇請大家跟我一起持續關注，讓宜蘭縣政府能積極處置，也協助檢方能給這些無良企業應有的制裁。」