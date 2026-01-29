我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公鹿在2023年換來里拉德（Damian Lillard），全力押注第二座冠軍，卻連續兩年季後賽失利收場。2025年更選擇裁掉並延期支付里拉德合約，象徵管理層方向大失敗，也加速了字母哥與球隊的決裂。（圖／美聯社／達志影像）

如果時間可以倒轉回2018年4月，密爾瓦基球迷一定會緊緊抓住「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）那段話不放。當時才23歲、剛第二度入選全明星賽的他，對著ESPN記者說出理想藍圖：「柯比（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）都做到了，我也只想成為那樣的人，為一座城市效力20年。」那句話，曾被視為小市場球隊最珍貴的承諾。但不到8年，故事就結束了。安戴托昆波已「準備好去一個新家」，而公鹿也正式「開始聽取報價」。事實上，字母哥的結局，其實早就寫在牆上了，只是現在大家終於願意承認而已。真正的轉折點，其實不在失敗之後，而在成功之前。2020年季後賽首輪，公鹿被熱火淘汰，安戴托昆波因腳踝扭傷缺席關鍵戰。即便他同年包辦年度MVP與最佳防守球員，並簽下5年2.28億美元的超級頂薪，那股「一定要贏」的焦躁，已經出現在這位超級巨星身上。2021年的總冠軍，短暫掩蓋了所有問題。他拿下FMVP後說：「我要追逐那種感覺，直到我的腿跑不動為止。」當時沒人想到，這句話後來同時預告了兩件事，第一是對第二冠的執念，以及那雙逐漸不再可靠的腿。如果說2021年是頂峰，接下來就是一路下坡。2022年止步塞爾提克、2023年被熱火完成「老八傳奇」，安戴托昆波的耐心幾乎耗盡。他在《紐約時報》直言：「我不想在一支球隊待20年，卻只拿到一座冠軍。」這句話，直接逼迫公鹿管理層孤注一擲，送走防守核心哈勒戴（Jrue Holiday）與未來資產，換回里拉德（Damian Lillard），現在看來這筆交易幾乎是災難。2024年首輪再度敗給溜馬，字母哥因小腿拉傷缺席；2025年他健康出賽，結果依舊是淘汰出局。更致命的是，2025年7月1日，公鹿為了簽下特納（Myles Turner），竟選擇「裁掉並延期支付」里拉德剩餘兩年合約，直到2029-30賽季，每年仍要支付2250萬美元給一名不在陣中的球員。那一刻，等同宣告豪賭全面破產，也讓字母哥與球隊的關係走向不可逆。接下來半年，我們看到的是NBA史上最漫長、也最難看的分手過程。從2025年夏天與尼克隊的交易談判破裂，到媒體日公開表示「每一則流言都是真的」；從清空社群、自嘲是「全場最辣的妹」，到今年1月13日主場慘敗灰狼、面對噓聲選擇回嗆。安戴托昆波說：「當人們不相信我時，我不會跟他們站在一起，我傾向於對抗他們。」隨後，是公開批評隊友自私、小腿舊傷於1月23日復發、預計缺席至3月，直到現在，公鹿終於不再自欺欺人，把字母哥放上貨架。字母哥曾想成為鄧肯、柯比那樣的「一城一人」，但現代NBA的現實是在連續失敗、豪賭錯誤與傷病侵蝕下，忠誠其實比我們想像得更脆弱。2018年的誓言，走到2026年的決裂，可說是結構性的必然。最後留下的問題只有一個，在2月5日交易大限前，誰願意付出足夠籌碼，接手這位依舊偉大、卻已帶傷的巨人？或許，這就是這個世代的NBA。不是誰不夠忠誠，而是勝利一旦不在，故事就只能翻頁。