民眾黨「兩年條款」即將到期，黨籍立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人，預計於2月1日集體辭去立委職務，立法院也提前出現「送行氣氛」，國民黨籍召委翁曉玲特別準備一面「最佳夥伴獎」錦旗，公開頒給即將卸任的黃國昌，並邀請綠營立委一同上前，莊瑞雄則語帶諷刺回說：「我去跟你們合作無間，我會被譙死！」立法院司法及法制委員會今（29）日開會前，翁曉玲首先表示，自己與黃國昌共事2年的期間，從對方身上學到不少，也看見他對委員會的貢獻，無論是在法案審查或預算討論上，黃國昌的表現都非常優秀，是委員會的楷模，因此特別頒發無敵金牌夥伴錦標賽「最佳夥伴獎」，象徵雙方「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好」。頒獎過程中，翁曉玲還主動邀請民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜一同到台前合影，場面卻瞬間降溫，莊瑞雄笑著婉拒，直言「那是你們合作無間」，翁曉玲馬上打圓場說：「我們也是啊，還是很多方面都合作無間啊！」莊瑞雄則在場外默默補了一句，「我去跟你們合作無間，我會被譙死」，現場氣氛一度陷入尷尬。不過，獲頒錦旗的黃國昌則顯得心情不錯，不僅用力與翁曉玲握手致謝，接過後更不斷說著：「好可愛喔！這好可愛喔！」隨即將錦旗直接掛在桌前的麥克風架上，讓「最佳夥伴獎」在整場會議中相當醒目，也成為議題討論之外的另類焦點。