▲GMA新聞網與《馬尼拉公報》形容台灣是「美食愛好者的樂園」與「冬季避暑勝地」。（圖／Freepik）

台菲觀光交流迎來里程碑時刻。交通部觀光署公布2025年最新統計，菲律賓全年訪台觀光人次高達627,286人，不僅刷新歷史新高，也一舉超越2019年疫情前水準，連續第二年穩坐「東南亞赴台旅遊冠軍」，成為台灣觀光市場最亮眼的成長引擎之一。從全球客源結構來看，菲律賓已躍升為台灣第六大客源國，占比達7.32%，僅次於日本、香港、南韓、美國與中國。菲律賓官方數據同樣顯示，2025年前十個月菲律賓人最熱門的出國目的地中，台灣排名第四，僅落後於香港、日本與新加坡，顯示雙邊旅遊往來已進入高密度的新階段。觀光業界分析，菲律賓市場能連年爆發，關鍵在於三大策略奏效。首先是「說走就走」的免簽政策，大幅降低出國門檻；其次是航線與運能持續加碼，馬尼拉往返台北、高雄班次增加，加上低成本航空與郵輪助攻，讓全台景點更容易被看見；第三則是觀光署在馬尼拉設立服務分處，透過社群媒體與數位行銷，成功打進年輕世代。菲律賓主流媒體也頻頻替台灣「掛保證」。GMA新聞網與《馬尼拉公報》形容台灣是「美食愛好者的樂園」與「冬季避暑勝地」，從夜市小吃、購物便利性，到陽明山、北投的慢活氛圍，都讓菲律賓旅客覺得物超所值。專欄作家更點出，馬尼拉飛台北僅需兩小時，冬季氣溫落在11至16度，相較東京昂貴、香港節奏緊湊，台北顯得更輕鬆也更親民。面對亮眼成績，觀光署也未鬆懈。官方指出，2026年區域競爭勢必升溫，越南、中國等市場積極搶客，台灣將持續以免簽誘因、加強在地宣傳，並開發更具吸引力的自由行與獎勵旅遊套裝，深化台菲之間的觀光合作，提升回訪率。不過這股熱潮不只體現在旅遊數字上，隨著在台菲籍移工人數約16萬人、菲律賓留學生突破4,500人，台菲交流早已延伸至勞動力與教育層面。當觀光、工作與求學形成良性循環，台灣對菲律賓而言，已不只是短暫停留的旅遊地，而是一個越來越熟悉、也越來越重要的夥伴。