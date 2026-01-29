我是廣告 請繼續往下閱讀

日前一名頂大替代役25歲溫姓男子，搭乘多元計程車前往板橋，竟在快速道路遭司機強行丟包，隨即遭4車輾斃，然而，根據行車紀錄器顯示，溫男上車前10分鐘皆保持安靜，第11分鐘疑因酒醉不自覺踢到椅背，林姓司機隨即失控怒罵並喝斥「你給我下車」，僅2分鐘便將無反應的溫男棄置於車道，供詞與警方掌握之資訊有落差，全案已改列為「重大刑案」偵辦。對此，網紅Cheap發文怒批，司機不顧安全將人丟包在車速極快的道路上，這樣的行為「跟謀殺有什麼兩樣？真是冷血極致！」針對這起事件，網紅Cheap在臉書上發文表示「前幾天一名25歲的醉漢，被司機丟包在快速道路上，隨後被後車輾斃」，他指出，最初司機對外的說詞宣稱「溫男踢椅背、爆發口角、自行要求下車」，然而隨著行車紀錄器真相曝光，卻徹底打臉了這番說法。影像顯示「溫男12分鐘全程不發一語，車內只有司機單方面的咆哮、三字經與趕人命令」，這讓Cheap憤怒質疑「既然溫男沒說話，何來要求下車？」根據行車紀錄器的畫面分析，Cheap認為當時溫男早已處於喝醉且失去行為能力的狀態，所謂踢椅背極可能是「身體不自覺的撞擊椅背」。司機疑似擔心對方嘔吐弄髒車輛，竟不顧安全將其「丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或是讓溫男自己滑落車外」，司機甚至在下車察看後便隨即關門離去，導致隨後的輾斃悲劇。這讓Cheap不禁心寒感嘆：「所以皮椅比人命更貴？」Cheap進一步強調，溫男在清醒時選擇搭車而非酒駕，這明明是做了正確的決定，卻在最脆弱無助的時刻，被職業駕駛棄置於車速極快的車道。他痛心表示，如果守法搭車也會落得如此下場，那社會規範的價值究竟在哪？這種恐懼程度在他看來「不亞於隨機殺人」。對於該名駕駛的行為，Cheap痛批這根本是「冷血極致」。他認為一個意識清醒的職業駕駛，面對毫無反抗能力的醉漢，將其拋棄在時速80到 100公里的車道上「跟謀殺有什麼兩樣」，並直言真想問對方一句「How dare you！」最後，他也呼籲司法單位能盡早查明真相。