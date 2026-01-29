我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳計畫今（29）日抵台，明（30）日將出席輝達台灣公司尾牙，後天與台灣科技業龍頭舉辦「兆元宴」餐敘，引發產業關注。而在他這次的行程，外界也預期黃仁勳將趁這次機會與台北市政府簽約，並和台北市長蔣萬安會面，根據媒體指出，市府已規畫至少2方案與輝達討論。北市府去年和新光人壽完成T17、18合意解約後，即對外宣布將在今年農曆年前與輝達簽約，而黃仁勳預計在今日抵台，市場認為，蔣萬安很可能29至31日間與黃仁勳碰面，親自說明輝達案進度與北士科未來規畫，並完成簽約。根據媒體指出，北市府已準備至少2個方案提供輝達參考，其中包括蔣萬安先前透露將帶黃仁勳至北士科基地走走看看、至附近土地公廟參拜，並一起品嘗士林夜市小吃，讓黃仁勳體驗在地民俗與美食。對於何時同框，蔣萬安昨日上午出席公開活動時說，一切行程都還沒有底定，他也可以理解黃仁勳這次來的行程很滿，會和輝達持續保持聯繫。蔣萬安昨日晚間受邀出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，他除了感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，更在會中宣布重大產業喜訊：輝達北士科預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。此外，經濟部投資審議司在28日通過輝達以33億元，認購輝達經典公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區的土地取得、開發。不足經費部分，後續輝達可能透過國內銀行借貸，或是從國外再匯入。投審司官員表示，這筆錢讓他們用來購買土地、興建商辦大樓，也代表輝達總部案已開始啟動。