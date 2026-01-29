我是廣告 請繼續往下閱讀

北宜高鐵爭議不斷，台鐵產工、公民幫推、交通部前部長賀陳旦等今（29）開記者會，賀陳旦說，政府不是沒有在專業下功夫，但卻在高鐵方案出現後就被遺忘。台北市交通局前局長濮大威也說，北宜高鐵方案是在欺負沒有專業的行政院長跟交通部長。交通部部長陳世凱指出，高鐵會務實延伸並且所有數據都有所依據。「公民幫推」、「台鐵產業工會」、「宜蘭縣野鳥協會」等民間團體今齊聚開記者會，痛批鐵道局踐踏專業，將直鐵數據灌水，刻意排除直鐵，除回應國發會與鐵道局的說法，戳破謊言外，也希望交通部可以出來辯論。台鐵產業工會理事長曹嘉君，交通部執意推動北宜高鐵的堅決態度，等同放棄台鐵改善經營，依據推估台鐵每年票收會短收近8億，若包含未採納北宜直鐵方案下，台鐵30年計算下，短收與未獲利益加計將會損失高達580億，而交通部對此毫無任何配套方案應對，台鐵成為政策推動下的犧牲品。屏科大榮譽教授李錦育專精在水土保持，他分析，北宜直達鐵路跟宜蘭高鐵延伸案相比，直鐵新方案不僅成本較低，且能運用 EMU3000 特快車的高爬坡力達成運輸目標，更能有效保護翡翠水庫集水區與減少建物拆遷。相較於高鐵造成的強制轉乘不便與對台鐵營運的財務衝擊，直鐵被視為更具永續性與經濟效益的選擇。賀陳旦指出，高鐵是在宜蘭的直鐵考慮近20年後突然出現，鐵道局曾經評估直鐵貼近國道五號是最佳方案，沒想到不到一年時間，變成奉指示要以高鐵為替代方案的時候，就再也不看這個方案了。「專業是有下過功夫，但專業有時候會被遺忘」。「我是做交通運輸規劃快50年的交通老兵」，濮大威說，台灣高鐵延伸宜蘭是一個缺乏專業規劃，以專業人員來看覺得相當可恥，沒有上位計畫，也沒有戰略思維，同時台鐵規劃沒有台鐵公司參與，高鐵方案也沒有高鐵公司參與，是憑空出來。他強調，這是在欺負沒有專業的行政院院長、沒有專業的交通部部長，希望他們能聽一下不合理之處，跟台鐵、高鐵員工說清楚。交通部長陳世凱表示，高鐵通車營運近20年，交通路網本就會隨發展逐步延伸；交通部支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。交通部會務實延伸高鐵，以科技可行、工程可行、財政可以負擔狀況下討論。陳世凱指出，高鐵延伸相關方案經過多次專業討論，並非只有辯論形式，包括環評委員會等程序，相關專業意見均已充分討論與納入考量。鐵道局所提出的相關數據均有所依據，並經顧問公司進行專業評估。