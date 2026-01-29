我是廣告 請繼續往下閱讀

曾遭三度判處死刑、震驚全台的「長榮女大生遭性侵殺害案」的被告梁育誌，今（29）日更二審竟出現戲劇性反轉。高雄高分院認定，被告梁育誌犯行雖極端殘忍、為滿足一時淫慾而殺人，但整體犯罪情狀尚未達必須剝奪生命的「情節最重大之罪」，裁定撤銷死刑，改判無期徒刑，結果一出，再度引爆社會對死刑界線的強烈爭論。本案發生於2020年10月28日晚間，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，獨自自台南歸仁校區步行返家途中，由於行經路段燈光昏暗、無裝設監視器，因而遭梁育誌隨機盯上。梁男先以打結麻繩套住鍾女脖子，強行將人拖入路旁草叢性侵；鍾女奮力反抗、抓咬造成梁男受傷，仍難逃死手遭勒斃身亡。更令人髮指的是，梁男犯後不只將鍾女遺體隨意丟在後車廂內，在台南與高雄之間繞行超過10小時，期間不僅持被害人財物購買食物、飲料，甚至因付不出加油費，直接以鍾女手機抵押，最終將遺體棄置於高雄大崗山區。警方隔日即掌握梁男身分，於傍晚5時許在其住處附近逮捕行跡異常、刻意「開車過家門不入」觀望警方動向的梁男。梁男到案後一度否認犯行，甚至假意帶警方返回現場「找人」試圖混淆偵辦方向，最終仍在大量事證下供出棄屍地點，其身上與車內均驗出鍾女血跡與DNA，犯行明確。檢方偵結後，依強制性交故意殺人、強盜、遺棄屍體等重罪起訴，一、二審與更一審法院均認定梁男行為已達最嚴重程度，三度判處死刑。然而案件上訴至最高法院後，最高法院接連以量刑評價與事實調查仍有不足為由撤銷發回，要求下級審進一步審酌梁男是否仍具矯治教化可能性。高雄高分院更二審指出，梁育誌並無自首、精神障礙或任何法定減刑事由，法院並非基於其身心狀況而減輕刑責。合議庭認為，梁男基於滿足私慾而強制性交，並在被害人反抗、呼救下起殺意，犯罪動機卑劣，非難性極高；其強制性交行為造成被害人心臟氣體栓塞，並以繩索勒斃，手段相當殘忍，對被害人家屬造成難以回復的巨大傷害。但法院同時認為，本案並非事前縝密規劃、以殺人為目的之計畫性犯行，而是在犯罪過程中導致生命危險；與預謀殺人或多重殺人案件相比，整體惡性仍存在程度差異。加上本案為單獨犯案，無共犯結構，經整體客觀比較後，尚不足以認定為必須剝奪生命的極端案例。判決亦採信凱旋醫院、嘉南療養院及多名醫師、心理師、教誨師的專業意見，認定梁男仍具一定矯治與教化可能性。合議庭強調，無期徒刑依法須實際服刑25年以上，且必須具備明確悛悔事證始得申請假釋，否則將終身與社會隔絕，其刑度本身已屬極重，足以兼顧罪刑相當與一般預防效果。高雄高分院更二審最終判決，依強制性交殺害被害人罪判處梁育誌無期徒刑，另就強盜罪判處有期徒刑8年，並宣告褫奪公權終身，全案仍可上訴。