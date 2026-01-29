我是廣告 請繼續往下閱讀

▲住展雜誌統計，在去年國安基金進場護盤期間，雙北預售房市只有8案完銷。（圖／住展雜誌提供）

去（2025）年 4 月到 12 月政府為了保護股市，讓國安基金進場幫忙 。沒想到這段時間股市漲翻天，衝上3萬點賺翻，但住展雜誌卻發現，國安基金護盤期間，雙北卻只有 8 個建案全部賣完 。專家直言，這就是股市房市脫鉤真相，錢都跑去股票市場，不買房子了。在政府出錢保護股市的這段日子，雙北完銷建案清單顯示台北市有「達欣文萃」、「成華織心画」、「圓山耑宇」與「伊寧橋寓」這 4 案。新北市則有「松柏大院」、「和岩誼居」、「國泰曦．」與「大亮攸煦YOSHI」。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰直言，這就是國安基金房市影響的結果，只有品牌好或很便宜的房子才有人買。陳炳辰進行棄房入股現象分析發現，國安基金護盤讓股市衝上 3 萬點，大家覺得賺股票的錢比較快 。相反的，房市因為政府的限貸令變得很冷清 。這種「股市紅通通、房市冷冰冰」的奇怪現象，是因為大家都把買房的錢拿去買股票了。關於 2026 房市景氣預測，住展雜誌感到很擔心 。如果沒有新的好消息，大家可能會繼續賣掉房子去換股票 。明年台北和新北還有很多新房子要蓋，如果大家的心還是都在股市，房市可能會變得更冷，房子也會越來越難賣出去。