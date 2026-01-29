我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾沛慈在尾牙舞台上跌倒，嚇壞眾人。（圖／翻攝自曾沛慈IG@tseng_pets_ohyeah）

跌倒畫面全被拍 現場醫護瞬間關心

▲曾沛慈人氣超高，不少員工擠到前面聽她唱歌。（圖／翻攝自曾沛慈IG@tseng_pets_ohyeah）

敬業完成演出 起身後幽默遮臉

▲曾沛慈跌倒後仍展現敬業態度完成演出，並發文自嘲。（圖／翻攝自曾沛慈IG@tseng_pets_ohyeah）

送上祝福化解尷尬 尾牙插曲變暖心回憶

歌手曾沛慈昨（28）、日受邀前往「秀傳醫療體系南部院區」年終尾牙擔任表演嘉賓，原本氣氛熱鬧溫馨，沒想到卻在演出過程中出現突發插曲，她疑似因重心不穩，突然向後跌坐，整個人「屁股著地」摔在舞台上，畫面瞬間被現場觀眾拍下，也讓不少人當場嚇了一跳。不過曾沛慈隨即就站起身繼續開唱並無大礙，事後更發文自嘲：「被專業的醫護人員環繞，摔完真的比較不痛欸！馬上就好。」讓不少粉絲都笑翻。當天曾沛慈身穿喜氣紅色上衣，外搭駝色西裝外套，站上舞台後全力開唱，與台下滿場醫護人員頻頻互動，現場氣氛相當熱絡。不料唱到一半，曾沛慈突然重心沒站穩突然往後一倒，讓現場眾人都嚇一跳。從流出的現場影片可以看到，曾沛慈摔倒的瞬間四周醫護人員立刻露出擔心神情，所幸她很快就自行起身，由於活動地點就在醫療體系院區，台下幾乎清一色都是專業醫護人員，讓這場意外多了一層「安心感」。儘管當眾跌坐在舞台上略顯尷尬，但曾沛慈展現高度敬業精神，站起來後迅速調整狀態，繼續完成後續演出。她一邊唱歌一邊忍不住害羞遮臉，反而逗笑台下觀眾，現場氣氛並未因此冷卻，反而更加熱烈。不少醫護人員事後表示，看到她摔倒後仍能穩住情緒完成表演，覺得相當佩服，也感受到她對尾牙活動的重視與誠意。演出結束後，曾沛慈也親自在社群平台發文還原這場「舞台驚魂記」，她以輕鬆口吻笑說：「不可能今天在秀傳醫療體系南部院區唱歌，我就直接屁股著地給大家看吧！」語氣自嘲又幽默，同時也貼心表示，希望沒有嚇到現場的醫護人員與觀眾，她接著笑稱因為周圍全是專業醫護：「摔完真的比較不痛欸，馬上就好。」一句話成功化解外界的擔心，也展現她一貫樂觀開朗的個性。除了分享摔倒趣事，曾沛慈也不忘向在場醫護人員送上滿滿祝福，幽默表示希望大家「忽略我的綜藝摔」，並接下她誠意滿滿的祝賀，並希望所有醫護人員在新的一年，都能有更多療癒自己的時刻，並祝福大家健康平安。