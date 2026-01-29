我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）回來了！在因膝傷缺席上一場慘敗給灰狼的比賽後，這位37歲的「三分神射」於今（29）日作客猶他爵士比賽中強勢回歸。此役柯瑞狀態極佳，開賽沒多久便用他最代表性的三分球，正式超越傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce），躍居NBA歷史得分榜第19名。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出，柯瑞在這場比賽投進的第一球就是一記空心入網的三分彈。這一球不僅宣告了他的健康回歸，更讓他的生涯總得分累積突破26,400分大關，正式超越皮爾斯，獨居歷史得分榜第19位。對於這位兩屆MVP來說，用招牌的三分球來攀登歷史榜單，無疑是最完美的劇本。勇士隊上一場在缺少柯瑞，以及巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）與庫明加（Jonathan Kuminga）等一票主力的情況下，在客場以83：108慘敗給明尼蘇達灰狼。此役柯瑞的回歸猶如定海神針，首節他就攻下8分，生涯總得分來到26,405分（持續累積中）。在他的帶領下，勇士隊進攻流暢度大幅提升，首節打完以34：24領先爵士10分。