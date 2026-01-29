我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男持家中的折合鋸及榔頭追砍，現場血濺一地。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區昨（28日）晚間11時許發生一起恐怖家暴案件，一名70歲的林姓男子和68歲的葉姓前妻爆發口角衝突，一氣之下便持家中的折合鋸及榔頭攻擊前妻以及兩名女兒，現場血流一地。警方獲報到場後，緊急將3人送往醫院急救，所幸均無生命危險。而林男則被員警當場制伏，警詢後被依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並向法院聲請羈押。據了解，林姓男子及前妻離婚後有多次毆打妻女的行徑，葉女前（2024年）忍無可忍向法院聲請保護令。怎料，昨（28日）晚間林男又至前妻及兩名48歲、45歲女兒位於新北市蘆洲區長安街的家中，疑似又因生活瑣事導致兩人再度爆發口角衝突。而脾氣一向火爆的林男，竟情緒失控拿折合鋸及榔頭瘋狂追砍前妻及兩名女兒。警方獲報到場後，立即將林男壓制逮捕。而這起事件也造成葉姓前妻右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷，48歲女兒頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部及陰部數條條狀擦傷等，另45歲女兒左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘擦傷。警方後續協助兩名女兒申請緊急保護令，至於林男則被依殺人未遂、傷害、家暴及違反保護令等罪嫌移送偵辦。