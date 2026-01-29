我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅牙醫吳宗儒擔任「藝識流」執行長及「四大護法」之一，見到被害人因連日凌虐而昏迷卻沒有立刻報案送醫。（圖／翻攝臉書）

▲檢察官查出「藝識流」創辦人王禹婕限制四大護法用餐、如廁都須得到她指示；對於位階最低的被害人則限制活動範圍只限學院一樓，沒她同意不准去其他樓層。（圖／翻攝臉書）

去年（2025）台北市一家以「」為名的靈修場所爆發命案，一名男性學員只因預約被發現，傷重不治，藝識流創辦人王禹婕曾是、藝識流執行長吳宗儒則是，都具有醫學教育背景，明知多人圍毆一人會引發嚴重後果仍親手施暴，目睹被害者昏過去也無動於衷，並未將他即時送醫導致悲劇，台北地檢署今日偵查終結，以起訴王禹婕等4名被告。北檢調查，本案主嫌王禹婕創立「藝識流國際身心靈療癒學院」，號召會員以進行，她任命弟弟王劭丞當營運長、牙醫吳宗儒當執行長。會員林承毅以及本案被害者林姓男子則已在學院修行數年，從2025年5月起住在會址。王禹婕為了貫徹個人意志與樹立領導權威，任命王劭丞、吳宗儒、林承毅及林姓受害者為「」，四大護法，其中林承毅與林姓男子位列，去其他樓層必須得到王禹婕的同意。若想維持「藝識流」金卡會員的身分，每年須繳，被害人林姓男子因為後期無力繳納，王禹婕以他積欠會員年費、諮詢費、共修營隊等費用，要求林姓護法簽下還款協議書，並帶他到民間公證人處進行公證。林姓護法不聽王禹婕的命令時，會遭到王禹婕親手毆打，王禹婕還會下令另外3名護法動手或拿棍棒施暴，理由是，藉由優勢人力壓迫林姓護法，讓他自覺欠債、身心不潔而從未想到應該離開「藝識流」。2025年中秋節前10天，，以徒手或棍棒敲打林姓護法頭部、軀幹、四肢的方式連續凌虐3天，9月29日下午被害者已陷入昏迷，王禹婕等人不但，直到當晚11點半，見到林姓護法呼吸心跳停止才打119送急診，但隔天凌晨他因為四肢及背腰臀部受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及併發症而身亡。檢方以《刑法》的傷害致死罪起訴王禹婕與三名護法，依規定將來會由國民法官與職業法官共同審理。