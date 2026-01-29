去年（2025）台北市一家以「藝識流」為名的靈修場所爆發命案，一名男性學員只因預約試吃月餅被發現，連續3天遭毆打凌虐傷重不治，藝識流創辦人王禹婕曾是物理治療師、藝識流執行長吳宗儒則是網紅牙醫，都具有醫學教育背景，明知多人圍毆一人會引發嚴重後果仍親手施暴，目睹被害者昏過去也無動於衷，並未將他即時送醫導致悲劇，台北地檢署今日偵查終結，以傷害致死罪起訴王禹婕等4名被告。
北檢調查，本案主嫌王禹婕創立「藝識流國際身心靈療癒學院」，號召會員自我覺查、共修淨化以進行心靈療癒，她任命弟弟王劭丞當營運長、牙醫吳宗儒當執行長。會員林承毅以及本案被害者林姓男子則已在學院修行數年，從2025年5月起住在會址。
王禹婕為了貫徹個人意志與樹立領導權威，任命王劭丞、吳宗儒、林承毅及林姓受害者為「四大護法」，四大護法吃飯、上廁所都得向王禹婕請示，其中林承毅與林姓男子位列層級最低的「療癒顧問」，住在療癒學院期間活動範圍只限1樓，去其他樓層必須得到王禹婕的同意。
若想維持「藝識流」金卡會員的身分，每年須繳20萬元會費，被害人林姓男子因為後期無力繳納，王禹婕以他積欠會員年費、諮詢費、共修營隊等費用，要求林姓護法簽下還款協議書，並帶他到民間公證人處進行公證。
林姓護法不聽王禹婕的命令時，會遭到王禹婕親手毆打，王禹婕還會下令另外3名護法動手或拿棍棒施暴，理由是「脈輪淨化」、「消業力」，藉由優勢人力壓迫林姓護法，讓他自覺欠債、身心不潔而從未想到應該離開「藝識流」。
2025年中秋節前10天，王禹婕與3名護法不滿林姓護法以「藝識流」的名義預約試吃月餅，決定聯手教訓他，以徒手或棍棒敲打林姓護法頭部、軀幹、四肢的方式連續凌虐3天，9月29日下午被害者已陷入昏迷，王禹婕等人不但沒立刻叫救護車就醫，還拍影片說林姓護法在「突破自我」，直到當晚11點半，見到林姓護法呼吸心跳停止才打119送急診，但隔天凌晨他因為四肢及背腰臀部受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及併發症而身亡。
檢方以《刑法》的傷害致死罪起訴王禹婕與三名護法，依規定將來會由國民法官與職業法官共同審理。傷害致死罪可判刑7年到無期徒刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
