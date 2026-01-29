我是廣告 請繼續往下閱讀

一名就讀頂尖大學、現年25歲的替代役男溫姓男子，日前凌晨搭乘多元計程車途中，疑似與駕駛發生衝突，司機一怒之下竟將溫男直接「丟包」在台64線快速道路高架橋上。隨後，因凌晨視線較差，溫男遭多輛行經車輛輾過，當場身亡。溫男生前的大學指導教授在得知噩耗後，在臉書悲痛發文悼念，形容他是「最有熱情的新聞系學生」，字裡行間滿是不捨與惋惜。警方調查，事故發生在25日凌晨2時許，溫男自台北市文山區搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區。途中，溫男疑似酒後情緒不穩，多次踹擊車門及駕駛座椅背，司機林姓男子出言制止未果，情緒失控下，竟停靠於台64線快速道路高架橋上，拒載溫男要求其下車後，隨即揚長而去。未料溫男下車後不久，即遭後方來車接連撞擊，至少4輛車輾過身體，當場死亡。林姓司機在調查中聲稱是「應溫男要求讓他下車」；然而，檢警卻在調閱行車紀錄器後發現，溫男自上車至案發短短12分鐘內，全程未發一語，畫面中僅有林男單方面喝斥與怒罵，與林男所供稱說法有落差。為釐清真相，檢警已會同法醫完成相驗，並採集溫男血液檢體，檢驗是否含有酒精或藥物反應，相關鑑定報告預計約2個月後出爐，釐清事情真相與責任歸屬。溫男過世消息傳出後，其大學指導教授在臉書發文回憶兩人相處點滴。教授表示，初識溫男時，對方雖只是名新聞系大三學生，卻主動修習研究所全英文課程，對傳播科技與未來發展展現高度熱情與企圖心。課堂上，溫男英文口說與寫作能力流暢，成績表現優異，更主動詢問是否能加入研究團隊，成為該團隊首位以大學生身分參與研究的成員。教授也提到，溫男不僅專注新聞與傳播領域，還跨系修讀企管相關課程，並曾協助校內學務處、國合處撰寫新聞稿，是一名對未來充滿想法、行動力極強的學生。教授直言，自己在溫男身上看見難得的「認真與熱情並存」，原本相當期待他未來的發展。然而，突如其來的噩耗，讓教授難以承受。文中寫道，溫男為人貼心、相處優雅從容，總是帶著笑容與師長、同儕共事，「這樣的人，怎麼會這麼早離開」。教授也在文末深情寫下祝福，期盼未來能在另一個世界再相遇，繼續暢談人生與理想，「願你要開心，享受永遠的福樂」。