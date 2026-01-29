我是廣告 請繼續往下閱讀

就在 NBA 交易大限前夕，權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已準備轉隊，且球團開始聽取報價。這則震撼彈引發各界熱議，而曾與字母哥並肩作戰兩季的前公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）也在社群媒體上發聲，直指這一切崩壞的源頭，都要追溯到兩年前的開除總教練格里芬（Adrian Griffin）的關鍵決定。現年35歲的克勞德將矛頭指向了2024年1月23日，也就是公鹿球團無預警開除當時總教練格里芬（Adrian Griffin）的日子。克勞德形容那一刻正是導致如今安戴托昆波即將離隊的「雪崩起點」。回顧當時，公鹿雖然戰績是亮眼的30勝13敗，但內部卻亂成一團。助教史托茲（Terry Stotts）因與格里芬發生口角而辭職，安戴托昆波也多次公開質疑球隊缺乏防守自尊。當時外界普遍認為格里芬資歷尚淺，壓不住陣中大牌，導致防守體系在季中被迫改回前教練布登霍爾澤（Mike Budenholzer）的舊制，但身為當時休息室一員的克勞德顯然有不同看法，他認為開除格里芬是個錯誤。數據似乎支持克勞德的論點。在格里芬下台、資深教頭瑞佛斯（Doc Rivers）接掌兵符後，公鹿的成績不進反退。不過，除了教練問題，公鹿的衰退也有客觀因素。除了里拉德（Damian Lillard）在上個賽季遭遇跟腱斷裂的毀滅性傷勢，二當家米德爾頓（Khris Middleton）也因老化與傷病逐漸淡出核心，最終這兩位球星都被球隊放棄，取而代之的是更年輕但實力較差的角色球員，導致球隊競爭力雪崩式下滑。至於克勞德本人在2023-24賽季結束後未獲公鹿續約，本季至今仍未在NBA出賽。