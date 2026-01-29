我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安競選連任，但民進黨對手迄今未定，根據《震傳媒》民調，若由行政院長卓榮泰或是副院長鄭麗君參戰，支持度都落後蔣萬安超過30個百分點，但若由綠委王世堅參戰，差距則縮小到19個百分點。精神科名醫沈政男說，這是民進黨的心頭痛，因為整個台北市綠營裡找遍了，都不如王世堅一句「從從容容、連滾帶爬」。沈政男分析，民進黨在長期落後的選區，不應再寄望短期操作或「奇蹟式勝選」，而是必須進行長期布局與人才培養。他以台北市為例指出，蔣萬安若於2030年卸任後，民進黨是否已有具備實力的接班人仍是問號，無論是台北101董事長賈永婕或壯闊台灣創辦人吳怡農，若被視為未來人選，都應提早栽培，反觀國民黨在台北市可用之兵相對充裕。沈政男指出，目前若由鄭麗君或卓榮泰參選台北市長，從民調來看勝算有限，形同以卵擊石，尤其是鄭麗君若有企圖心，應把2026年視為累積能量、為2030年鋪路的關鍵戰役。上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。