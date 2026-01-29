我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲艾班尼斯（Anthony Albanese）政府近日公開表示，打算收回由中國企業承租的達爾文港（Darwin Port），強調將港口租給中企「不符合澳洲的國家利益」。對此，中國駐澳洲大使肖千28日則警告，若澳方採取強硬手段，北京也會以行動捍衛中企利益。綜合《路透社》、《南華早報》報導，達爾文港位於澳洲北領地，鄰近東南亞，具備重要軍事戰略價值，長期都是中澳關係的敏感神經。2015年，北領地政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及其周邊設施，以5.06億澳元租賃給該集團，租期長達99年。報導指出，這份協議簽訂時，距離美國在達爾文部署首批輪調駐軍只有幾年，而且在澳洲國內也引發極大爭議，尤其是針對外資控制關鍵基礎設施的安全風險。澳洲總理艾班尼斯本週三訪問東帝汶時重申，希望達爾文港回歸澳洲所有，政府正在透過商業談判，將其重新納入澳洲掌控。另一方面，中國駐澳洲大使肖千也在28日召開記者會，批評艾班尼斯政府，聲稱過去10年嵐橋集團投入巨資，讓達爾文港得以轉虧為盈，澳洲政府卻在這時候提出收回的計畫：「虧損的時候，你們把港口租給外國公司；現在港口開始盈利了，你們又想收回。這根本不是做生意的方式。」肖千並警告，如果港口被以武力或強制措施收回，中國政府也有義務採取行動，保護中資企業利益，警告達爾文港的事件後續，也可能影響中澳實質投資、合作和貿易，同樣不符合澳洲利益。原文連結：