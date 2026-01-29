2026運動幣從26日起正式開放登記，根據運動部表示，本次將發放限量60萬份500元運動幣，擴大發放對象至年滿16歲以上國民，符合資格民眾可前往動滋網500.gov.tw登記，前5天則採身分證末碼分流。《NOWNEWS今日新聞》整理運動幣怎麼登記？登記時間、抽籤時間、使用時間，以及運動幣怎麼領取？運動幣如何使用？使用店家等詳細資訊，讀者透過一文快速讀懂運動幣。
📍2026運動幣登記資格
年滿16歲（民國99年1月1日前出生），且國內現有戶籍之國民，皆可登記參加抽籤。
📍2026運動幣登記網址
動滋網500.gov.tw
📍2026運動幣流程表：登記日期、抽籤日期、使用日期
■ 店家申請日：2026年1月5日起
■ 官網登記日：2026年1月26日至2月8日（前5日依身分證末碼分流）
■ 公開抽籤日：2026年2月12日
■ 使用日期：2026年3月1日至12月31日
📍2026運動幣身分證末碼分流
■ 1月26日（一）：尾數 0、1
■ 1月27日（二）：尾數 2、3
■ 1月28日（三）：尾數 4、5
■ 1月29日（四）：尾數 6、7
■ 1月30日（五）：尾數 8、9
■ 1月31日（六）～2月8日（日）：全民皆可登記
📍2026運動幣登記步驟
🟡步驟1：進入動滋網首頁，點選左側「登記參加抽籤」按鈕。
🟡步驟2：輸入個人資料，包括身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱等。
🟡步驟3：最後按下登記即完成，待2月12日直播公布，亦可於2月13日10時起在動滋網公告查詢。
📍2026運動幣抽籤查詢時間
2026年2月12日參與直播查詢，亦可於2026年2月13日10時起在動滋網公告查詢。
📍2026運動幣中籤領取步驟
中籤民眾請至動滋網(500.gov.tw)領取運動幣電子錢包QR Code。
🟡步驟1：前往動滋網500.gov.tw，進入「我的運動幣」
🟡步驟2：輸入個人資料
🟡步驟3：輸入「簡訊4位驗證碼」
🟡步驟4：取得運動幣電子錢包QR Code
📍2026運動幣發放與使用時間
2026年3月1日10時至12月31日24時
📍2026運動幣使用範圍
■ 做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。
■ 看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。
■ 添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。
📍2026運動幣使用方式
■ 運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。
■ 實體消費臨櫃結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用；線上平臺消費，於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。
■ 運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
📍2026運動幣使用店家
運動幣合作店家查詢請點此。
📍2026運動幣常見QA一次看
■ Q1：運動幣消費紀錄如何查詢？
A：民眾可至動滋網，點選「我的運動幣」登入即可查看抵用紀錄，每1筆交易完成後就可以立刻查詢。
■ Q2：使用運動幣QR Code或付款碼時，是否須提供簡訊驗證碼？
A：為防止有心人士盜取民眾個人資料，進而盜用或轉賣運動幣，民眾持QR Code消費抵用時，須告知合作店家簡訊驗證碼方可抵用。
■ Q3：若遇到盜領或盜用的問題該如何解決？
A：請已領幣民眾妥善保管運動幣QR Code及付款碼，一旦使用後即無法退回。若有發現疑似遭人盜領或盜用的問題，先確認是否有親友代領或代用而未告知之情形，若無，請致電運動幣客服專線02-77523658由客服人員協助留存相關紀錄，俾憑辦理後續事宜。
■ Q4：運動幣一經使用可以退費嗎？
A：運動幣經合作店家掃碼或輸入付款碼完成消費抵用後，無法退還運動幣，若有相關退換貨需求，請依各合作店家之規定辦理。
■ Q5：運動幣可以給親友使用嗎？
A：運動幣限本人使用，現場消費抵用時，除出示QR Code掃描或輸入付款碼，店員會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人消費抵用。
資料來源：動滋網、運動部、我的E化政府
