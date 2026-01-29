我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「GAME STAR 遊戲之星票選」公布得獎名單，跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》斬獲遊戲機、手機、電腦等3大遊戲金獎。（圖／《鳴潮》粉專）

《鳴潮》一舉斬獲3大金獎 原神依舊經典不敗

在全球範圍都擁有超高人氣與驚人的玩家社群，不僅在2025年全 球收入上看1.895億美元，本次票選也除了拿下TGA 2025「玩家之聲」大獎，在本土也一口氣橫掃「 Console Game、Mobile Game、PC Game」三大金獎。



HoYoverse人氣作品的跨平台開放世界動作角色扮演遊 戲《原神》，今年正式邁過5周年，但仍有大量忠實玩家擁護， 許多人更以開服遊玩至今為傲，連續三年奪下三項大獎， 今年再次獲得「Console Game銅獎、Mobile Game與PC Game佳作」肯定。



▲跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》人氣相當驚人，電玩展攤位擠滿玩家。（圖／記者張志浩攝） 台灣自製遊戲熬出頭 《英雄聯盟》還在輸出



台灣自製獨立遊戲方面，由侍達遊戲藝術推出的毛茸茸冒險RPG《XXL 猛漢町》，作品將近現代的生活日常，賦予奇幻冒險的色彩， 遊戲中有極具特色的眾多夥伴， 玩家能透過不同屬性與職業特性以及夥伴技能的搭配冒險，2025年6月上市後討論度居高不下，獲得臺灣自製獨立遊戲金獎、臺灣研發遊戲銀獎肯定。



此外，由Riot Games推出、台灣大哥大代理的《英雄聯盟》已推出16年，2025年的全球月活躍人數仍高達1.2億， 每年世界大賽也總會吸引許多玩家回到召喚師峽谷感受青春時光，本次拿下PC Game 銀獎， 已是連續三年獲獎，廣受玩家好評肯定。





2026台北國際電玩展今（29）日開幕，遊戲產業的指標性大獎「GAME STAR 遊戲之星票選」也同步公開「臺灣自製獨立遊戲」、「臺灣研發遊戲」、「Console Game」、「Mobile Game」與「PC Game」等5類型大獎，本屆「GAME STAR 遊戲之星票選」共有43家廠商、123款作品參與，由上萬名玩家針對2024年1月1日起至2025年9月30日，在台灣上市或數位平台上架銷售、測試，或有重大改版的遊戲進行投票，並於2025年12月9日起至2025年12月31日開放網路投票。台北市電腦公會表示，跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》