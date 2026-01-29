我是廣告 請繼續往下閱讀

▲防疫人員進入牧場。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

▲豐康牧場部分欄舍已被清空。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

▲做上記號的雞屍將被運往化製場處理。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

▲防疫人員將裝袋的雞屍接力搬出。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，業者涉隱匿疫情，甚至就地掩埋。中市府今天一早入場撲殺剩餘的5千隻雞。吹哨者接受媒體訪問時，透露牧場不僅埋屍，自己親眼目睹兩名員工將裝雞屍的袋子扛上小貨車，與牧場蛋車一前一後離開牧場，他看不下去才上網爆料。中市府也證實，埋不完的雞屍後來被運到苗栗棄置。豐康牧場標榜友善飼養、雲姓負責人還因長期大量捐贈雞蛋給弱勢者，去年獲台中市好人好事代表，由市長盧秀燕親自表揚，原是業界模範生，卻被網友在地方社群爆料隱匿疫情長達17天。這名網友接受媒體訪問時透露，半個月前他在田裡工作，無意間目睹牧場員工在埋雞屍，當時他立即聯想到南部正在發生的禽流感。吹哨者說，後來他又親眼看到，牧場員工將以黑色塑膠袋和白色麻布袋裝的一袋袋雞屍扛上小貨車。員工搬運雞屍的同時，牧場的蛋車也跟著出門送貨，想到業者對外標榜良心養殖，竟不通報還繼續賣蛋獲利，他看不過去才勇敢揭發。台中市政府今（29）日出動30幾名防疫人員，坐遊覽車到豐康牧場執行撲殺工作。據了解，全場在養數量原約7千隻，前天第一次稽查時，蛋雞已死1700多隻，截至昨天下班前仍持續死亡，粗估至少死2000隻，待撲殺的「活口」應不到5000隻。防疫人員先以鎮靜劑迷昏雞隻，再進行人道撲殺。上午9點半已處理1726隻，由於台中無化製場，將送往鄰近縣市化製場妥善處理。關於業者隱匿疫情未主動通報，市府將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，撲殺的動物、銷燬的物品都不予補償。對於苗栗縣出現疑似台中禽流感雞屍，縣長鍾東錦震怒一事，台中市政府表示，業者表示死亡的1773隻，623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗，動保處前天獲知，第一時間以電話通知縣府，昨天上午獸醫所未確定禽流感陽性前，8時26分即以電子公文發函苗栗縣動保所，進行相關防疫處置。至於為何300多隻雞屍會出現在後龍的大排水溝裡，市府表示掩埋細節將會同防檢署進行疫調。