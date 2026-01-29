我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格再度飆出新高！周四延續猛烈漲勢，盤中一度觸及每盎司5591.61 美元歷史高點，今年以來已上漲約25%，隨著美國與伊朗戰爭風險提高，價格持續高檔。根據路透報導，現貨金價週四延續其猛烈漲勢，在政經局勢不明朗的影響下，投資人紛紛尋求避險；與此同時，白銀價格也差一點就突破 120 美元大關。現貨黃金週四稍早上漲 2.7%，報每盎司 5,542.29 美元，一度觸及 5,591.61 美元。金融服務公司Marex 分析師梅爾(Edward Meir)表示，「美國債務攀升，以及有跡象顯示全球貿易體系正從以美國為中心的模式，分裂成區域封閉集團，這些不確定性正促使投資人大量湧入黃金市場。」受強勁的避險需求、各國央行大舉買入以及美元走軟等多重因素驅動，金價在週一首次突破5000美元大關，本週至今漲幅已超過 10%。繼 2025 年金價飆升 64% 之後，今年以來黃金漲幅已超過 27%。華僑銀行（OCBC）分析師在報告中指出， 「黃金不再僅僅是危機避險或通膨避險工具；它越來越被視為一種中性且可靠的價值儲存資產，能在更廣的總體經濟環境中提供多樣化配置。」金融集團IG Group市場分析師賽卡摩爾(Tony Sycamore)認為，「雖然這種拋物線式的漲勢暗示回檔可能就在不遠處，但預計 2026 全年基本面仍將提供支撐，任何回調都將被視為極具吸引力的買入機會。」地緣政治與政策也驅動了黃金的爆發性漲勢，美國總統川普週三呼籲伊朗就核武問題重回談判桌並達成協議，並警告美國未來的攻擊都將更加強硬。伊朗則揚言對美國、以色列及其支持者進行反擊。在美國政策方面，聯準會（Fed）週三如預期決定維持利率不變。聯準會主席鮑爾表示，12 月的通膨率可能仍遠高於央行 2% 的目標。除黃金之外，白銀與其他貴金屬表現同樣強勢，現貨白銀上漲 1.1%，每盎司 117.87 美元，稍早曾創下 119.34 美元的歷史新高。由於投資人尋求比黃金更便宜的替代品，加上供應短缺和動能買盤的推動，渣打銀行分析師表示，預計白銀市場今年將再次出現供應短缺。