台中市大雅區今（29）日上午發生一起持刀傷人案件。一名在當地教授土風舞的李姓女老師，上午約8時準備在大雅區龍善二街一處籃球場進行教學活動時，突遭一名住在附近的男子持刀攻擊，頸部及身體多處受傷，傷勢嚴重，目前仍在醫院接受插管治療並準備開刀。台中市消防局於上午8時7分接獲報案，指龍善二街193巷路旁有婦人頸部受傷大量出血，立即派遣救護人車前往。消防人員到場後發現，傷者為一名年約60歲女性，頸部有約10公分刀傷，意識尚清楚，緊急送往澄清醫院中港分院救治，後續因傷勢嚴重轉為插管並安排手術。警方調查，嫌犯行凶前曾與李姓老師短暫交談，雙方疑似在攀談過程中發生口角。根據附近監視器畫面顯示，嫌犯突然掏出刀械朝李女頸部及身體連續揮砍，至少刺砍8刀，李女負傷濺血逃離現場求救，嫌犯則隨即逃逸。警方封鎖現場展開調查，並迅速鎖定涉案男子身分展開追緝。不料，當日上午9時20分許，國道1號北向174.9公里、大雅路段發生一起自小客車追撞行人的交通事故，警方到場後赫然發現，被撞行人正是涉嫌砍傷李姓老師的男子。該名男子因事故造成雙腿骨折，隨即被送醫治療，警方已派員戒護並依法查緝到案。至於行凶動機及雙方是否早有嫌隙，仍有待警方進一步釐清，全案已朝殺人未遂等罪嫌方向偵辦。