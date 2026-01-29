我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼國際，前總統蔡英文與現任總統賴清德也先後發文祝賀。然而，兩人的「祝賀文」卻被外界解讀成一場無聲較勁，媒體人羅旺哲直言，蔡英文在這一回合不只贏了「高度」，還贏了「速度」，甚至連「人氣」都壓過賴清德，形成賴難以忽視的政治壓力。資深媒體人李艷秋日前點名多起事件接連衝擊賴清德，包括前任總統影響力未散、陳亭妃在初選中勝出，以及立院老將柯建銘頑抗不退等，直指賴清德心情好不起來。相關言論延燒後，前立委蔡正元更進一步拋出震撼彈，認為蔡英文即便卸任，對黨內影響力仍未消散，甚至不排除2028年再度出馬參與初選，屆時恐上演「蔡英文、賴清德大戰2.0」的局面。羅旺哲28日在政論節目《57爆新聞》中分析，霍諾德攀登101成功後，前後任總統皆發文祝賀，但蔡英文明顯「兩度勝出」，首先是內容層次，小英在貼文中特別點名感謝台北市政府、101董事長賈永婕以及直播團隊，展現全局視角；相較之下，賴清德僅籠統感謝「幕後英雄」，顯得較為空泛。其次是速度，蔡英文的發文時間比賴清德快了4分鐘。更關鍵的是社群數據，羅旺哲指出，蔡英文該篇貼文按讚數高達10.7萬人，賴清德僅約7萬，差距不是零星，而是一整個量級，凸顯蔡英文在網路動員與人氣層面仍具壓倒性優勢，這將成為賴清德無法迴避的現實問題，未來也勢必要正視這道難關。此外，羅旺哲也注意到，蔡英文近期重啟「想想論壇讀書會」，集結多名學者與前內閣官員，深入討論印太政經戰略與國內重大施政議題，動作頻頻，被外界解讀為政治能量重新匯聚，準備捲土重來。他質疑，若不是對賴清德施政現況不滿意，何須重新研究政策方向？如此布局，著實耐人尋味。