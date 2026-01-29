我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名曾姓外送員於2023底前往SUBWAY取餐後，竟因禁不起飢餓誘惑，在送餐途中將價值575元的潛艇堡與副餐全數「吃光光」，事後更異想天開利用系統「棄單」試圖瞞天過海。桃園地院近日審理，認為曾男行為構成業務侵占罪，儘管其坦承犯行且財物價值不高，但因始終未與店家達成和解，最終判處有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元，為這頓潛艇堡自助餐付出百倍代價。判決書指出，2023年12月12日下午5時45分，擔任外送員的曾男，於平台接單後前往桃園市中壢區元化路的SUBWAY門市取餐，並向黃姓領班核對取餐編號，隨後領取了包含3份6吋潛艇堡、2份餅乾以及 3罐飲料，總價值575元的澎湃餐點，沒想到，這段外送路程竟成了曾男的「自助餐時光」。他在送餐途中難敵強烈飢餓感，竟一時起了貪念，直接將原本要送達給客人的3份潛艇堡與配餐，全吃下肚。為了不讓東窗事發，飽餐後的曾男動起歪腦筋，在系統上按下「棄單」，假裝顧客根本沒有訂餐，企圖讓這份消失的餐點在雲端中「蒸發」，然而這場瞞天過海的戲碼很快就穿幫，當另一名外送員現身門市，報出同一個取餐編號時，黃姓領班這才驚覺餐點早被前一位外送員「中途攔截」，揭開這起「偷吃」真相。案件經法院審理後，法官審酌曾男身為外送員，竟利用職務之便侵占餐點，檢方因此由普通侵占罪改依「業務侵占罪」起訴。雖然曾男於偵審期間坦承犯行，且侵占的食物價值僅新台幣575元，但因他至今仍未與店家達成和解或賠償損失，法官考量其犯後態度與犯罪情節，依刑法減刑後，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以每日1000元折算，曾男得繳納9萬元罰金才能換取免受牢獄之災；這筆巨額罰款，相當於他可以購買156份同樣的SUBWAY餐點，這頓因「一時飢餓」而犯下的錯誤，代價實在慘痛。