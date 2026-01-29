我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮女大生遭性侵殺害案更二審改判無期徒刑，宣判瞬間，法庭內外出現強烈對比。被告梁育誌得知逃過死刑後，當庭接連向合議庭說出多聲「謝謝」，隨即離席；而被害人母親則選擇不再接受採訪，僅以文字回應外界，直言「不能接受這樣的判決」。本案發生於2020年10月28日晚間，馬來西亞籍鍾姓女學生獨自自長榮大學台南歸仁校區步行返家途中，遭梁育誌隨機盯上。梁男以打結麻繩套住鍾女脖子，將人強行拖入路旁草叢性侵，過程中鍾女激烈反抗、抓咬造成梁男受傷，仍不幸遭勒斃身亡。梁男犯後態度冷血，將被害人遺體置於車內，在台南、高雄間繞行十餘小時，期間持被害人財物購買食物、加油，甚至以鍾女手機抵充油資，最後才將遺體棄置於高雄大崗山區。警方隔日即鎖定梁男，在其住處附近將「開車過家門不入、觀望警方動靜」的梁男逮捕到案，並在其身上及車內採得被害人血跡與DNA，犯行證據確鑿。案件歷經一審、二審及更一審，法院三度判處梁育誌死刑，並褫奪公權終身，成為死刑釋憲後首例判死案件。不過，最高法院接連以事實調查與量刑評價仍有釐清必要為由，撤銷原判決發回更審。高雄高分院更二審29日宣判，認定梁男犯行尚未達必須剝奪生命的「情節最重大之罪」，改判無期徒刑。對於判決結果，受害者母親情緒悲痛，拒絕露面受訪，僅透過文字向外界表示「不能接受這樣的判決」。簡短一句話，道盡家屬歷經多年訴訟後，再度承受的巨大衝擊。校方方面，長榮大學表示，尊重司法判決與相關法律程序，將持續關心並陪伴家屬，後續也會持續關注案件發展，協助相關善後事宜。宣判結果揭曉後，法庭內的畫面形成強烈對比——一邊是梁育誌得知逃過死刑後，連聲道謝、神情如釋重負；另一邊，則是被害人母親拒絕露面、僅以文字表達「不能接受」的悲痛背影。這樣的落差，讓外界不禁質疑，司法在量刑時所衡量的公平性究竟為何？當制度反覆強調加害者仍具教化可能、生命不可剝奪時，是否已充分回應被害者生命被剝奪的不可逆傷害，以及家屬失去至親的悲慟？當法院認定「尚未達情節最重大之罪」，期待犯人悔改重生，又究竟該由誰，為再也無法發聲的死者申冤呢？