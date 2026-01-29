我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海軍陸戰隊新撥交國造「勁蜂1型」攻擊無人機。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍執行戰備整備實況。不過，在打擊敵登陸部隊科目中，海軍陸戰隊一架國造「勁蜂1型」攻擊無人機一發射升空不到5秒就墜毀沙灘，並無命中海上目標。中科院解釋指出，無人機故障原因為翼面控制失效，後續將持續精進改善硬體可靠度。本次操演以桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，先運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務在打擊敵登陸部隊科目中。不過，陸戰隊第一次發射「勁蜂1型」攻擊無人機飛出5秒後馬上墜落周邊海灘，讓在場媒體一陣傻眼。針對「勁蜂1型」攻擊無人機首次在媒體性能展出就失敗，中科院回應表示，今日海軍陸戰隊射擊勁蜂1型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海。陸戰隊續從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆。有關第一架無人機翼面控制失效原因，後續將持續精進改善硬體可靠度。陸戰隊99旅副旅長江姓上校表示，訓練途中的狀況處置會列入訓練一環，會把戰場處置成果和相關數據，列為後續訓練參考跟修正方向。至於墜毀原因，他僅表示作戰環境變化因素非常多，未來模擬機訓練時，也會將此狀況處置列為後續訓練參考。2023年3月14日，中科院航研所首度公開5款研發中的「軍用軍規」型無人機，包括「台版彈簧刀」無人機。當時稱為「巡飛彈一型」的這款無人機導控距離在10公里以上，滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具備高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標。2025年3月19日，中科院與台大、雲科及虎尾科大三校宣布結盟並簽訂合作備忘錄（MOU），為下一階段的國造無人機發展奠基，現場也展出中科院多項科研成果。「巡飛彈一型」無人機也正式獲得「勁蜂」稱號。「勁蜂1型」攻擊無人機飛行速度約50節、導控距離約8公里、滯空時間約15分鐘、升限150公尺、重量約5公斤。