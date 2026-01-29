號稱是亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」今日表示，將於2026年2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬/河馬生態體驗、風味晚餐，甚至最爽還可享有「黃金套房」免費入住。另外，「和逸飯店‧高雄中山館」也在馬年推「動物園郊遊趣」，入住贈壽山動物園門票及遊園小火車券。
「關西六福莊」提到，凡於2026年2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網/電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬/河馬生態體驗、風味晚餐，甚至「黃金套房」免費入等優惠。
關西六福莊飯店位在新竹關西，以「與自然共生」為設計理念，賓客只需推開房門，便能俯瞰斑馬、白犀牛、環尾狐猴與狐獴等非洲草原動物的自然日常。
本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇：姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬/河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客；而姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含 2 客活力早餐與六福村入園手環。
關西六福莊特別提醒，本優惠僅限透過官方網站、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券等第三方訂房恕不適用馬的優惠。姓名符合「三隻馬」禮遇之賓客，因每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。
🟡「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動一覽：
優惠日期： 2026年2月1日至4月30日期間入住（農曆春節不適用）
優惠內容：
入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量享有不同禮遇。
▪️名中帶一隻馬：贈送斑馬或河馬生態體驗2人次；
▪️名中帶兩隻馬：除贈送斑馬/河馬體驗外，再招待風味晚餐2客；
▪️名中帶三隻馬：可免費入住價值2萬元的「黃金套房」一晚。
訂房方式：官網訂房連結或是電話訂房預訂
備註：每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房
「和逸飯店‧高雄中山館」馬年推「動物園郊遊趣」 贈壽山動物園門票及遊園小火車券
另外，「和逸飯店‧高雄中山館」也表示，將推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案，可與壽山動物園的新成員近距離互動，即日起至12月30日入住享專案優惠房價8折起，再贈壽山動物園門票及遊園小火車券。此外，專案亦響應觀光局動物認養計畫，每房將提撥小額支持飼料認購或動物醫療設備升級等用途，以行動支持動物保育。和逸飯店‧高雄中山館訂房專線07-975-6699。
資訊來源：關西六福莊、和逸飯店‧高雄中山館
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次「馬的優惠」活動，針對官網預訂住房專案入住的旅客，只要入住房客姓名中帶有馬或馬部首之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫…等），依照不同字數提供三種等級禮遇：姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬/河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客；而姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含 2 客活力早餐與六福村入園手環。
關西六福莊特別提醒，本優惠僅限透過官方網站、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券等第三方訂房恕不適用馬的優惠。姓名符合「三隻馬」禮遇之賓客，因每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。
優惠日期： 2026年2月1日至4月30日期間入住（農曆春節不適用）
優惠內容：
入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量享有不同禮遇。
▪️名中帶一隻馬：贈送斑馬或河馬生態體驗2人次；
▪️名中帶兩隻馬：除贈送斑馬/河馬體驗外，再招待風味晚餐2客；
▪️名中帶三隻馬：可免費入住價值2萬元的「黃金套房」一晚。
訂房方式：官網訂房連結或是電話訂房預訂
備註：每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房
「和逸飯店‧高雄中山館」馬年推「動物園郊遊趣」 贈壽山動物園門票及遊園小火車券
另外，「和逸飯店‧高雄中山館」也表示，將推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案，可與壽山動物園的新成員近距離互動，即日起至12月30日入住享專案優惠房價8折起，再贈壽山動物園門票及遊園小火車券。此外，專案亦響應觀光局動物認養計畫，每房將提撥小額支持飼料認購或動物醫療設備升級等用途，以行動支持動物保育。和逸飯店‧高雄中山館訂房專線07-975-6699。