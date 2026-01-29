我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《框框裡有什麼？》新書分享會，活動現場貴賓合影，共同見證品牌與出版跨界合作成果。（圖／翻攝畫面）

飯店業者首度跨界推出童書作品，攜手未來親子共同創作繪本《框框裡有什麼？》，透過溫暖故事與趣味角色，引導孩子自由想像與藝術表達，也邀請家長與教育現場重新思考藝術與閱讀在孩子成長中的角色。《框框裡有什麼？》以孩子面對畫畫作業時常見的小困擾為出發點，透過書中角色的引導，結合跨時代名畫的巧思再創，引領孩子在親子共讀中勇於表達，盡情發揮想像力與創作力，讓「沒有標準答案」成為孩子安心創作的起點。特別的是，蘭城晶英酒店的人氣吉祥物奇奇、藍寶、朵朵化身為故事主角，搭配小朋友角色傑克與芬妮，一同帶領孩子跳脫框架、探索藝術世界。角色設定與品牌形象自然融合，使每一頁故事都充滿趣味與高度辨識度，為孩子帶來生動而難忘的閱讀體驗。新書發表會由蘭城晶英酒店董事長吳聲怡親自出席，分享品牌首度跨界童書出版的創作初心。吳聲怡表示，蘭城晶英一直以來都以「陪伴孩子好好長大」為核心思考，從空間設計、體驗活動到品牌內容，希望成為孩子學習世界的一部分。《框框裡有什麼？》正是這樣的延伸嘗試，透過藝術與故事，讓孩子在表達中建立自信，也為親子之間開啟更多對話的可能。未來親子社長許耀雲也分享，從出版社的角度來看，《框框裡有什麼？》不僅適合親子共讀，也具備進入校園與圖書館體系的潛力，能成為藝術與人文課程的延伸素材，讓美感教育自然融入孩子的日常生活，這正是此次跨界合作的重要意義。同時，蘭城晶英酒店旗下的新月教育基金會也展開從在地出發、結合閱讀與美感教育的公益贈書行動，預計將1,000本《框框裡有什麼？》捐贈至宜蘭縣各國小及全台公共圖書館。活動現場氣氛溫馨熱鬧，人氣吉祥物「藍寶、奇奇、朵朵」驚喜現身，現場也邀請多組親子家庭一同參與，陪伴大小朋友拍照互動，在歡笑中共享溫暖的親子閱讀時光。兒童廣播節目主持人彥如姐姐則帶領孩子們走進繪本中的奇幻美術館世界，透過故事分享與互動，引導孩子自在想像、開心表達。