科幻鉅片《阿凡達》系列男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）日前現蹤台北市大安區拍電影，美媒今（29）日 報導，山姆沃辛頓將和台灣女星吳可熙合拍台美合製新片《美夢》（The Exiles），另一位主角為好萊塢重量級男星、《X檔案》大衛杜考夫尼（David Duchovny），本片導演趙德胤也證實此消息。
山姆沃辛頓攜手吳可熙主演 趙德胤英語處女作台北開拍
據《The Hollywood Reporter》獨家披露，山姆沃辛頓近來攜手台灣女星吳可熙主演全新犯罪驚悚片《美夢》，該片為金馬獎常客、導演趙德胤執導的首部英語長片，靈感取自亞洲真實犯罪事件，目前已經於台北正式開拍。
《美夢》描述一名絕望的西方男子為追求更好的人生，來到亞洲卻捲入貪婪、權力與人性衝突，最終導向一樁震撼命案，本片製作團隊星光熠熠，包括三度入圍奧斯卡的攝影指導艾德拉赫曼（《因為愛你》）、金獎剪輯漢克柯文（《永生樹》）、以及《刺客聶隱娘》坎城最佳原創音樂得主林強操刀配樂。
《美夢》鎖定國際影展首映 3大影星首度同台受矚目
報導指出，《美夢》鎖定今年一線國際影展首映，片商高層盛讚本片「結合作者風格與強烈類型敘事，是趙德胤進軍國際的重要里程碑」，導演趙德胤表示，《美夢》反映了動盪的世界與人性掙扎，「故事交織愛與剝削、貪婪與脆弱、黑暗與希望。」他也特別感謝團隊，能在自己成長的城市台北完成這部作品，對他而言意義非凡。
吳可熙過去以《灼人秘密》入圍坎城影展，憑《再見瓦城》提名金馬獎女主角，為趙德胤的御用班底，山姆沃辛頓則以《阿凡達》系列風靡全球，成為億萬票房男星，大衛杜考夫尼以經典美劇《X檔案》系列為人熟知，近年活躍於影集、電影與Podcast領域，3人首度同台，備受國際影壇矚目。
山姆沃辛頓大安區拍片 寒流只穿短袖騎機車
據《CTWANT》報導，山姆沃辛頓本月初現身大安區某音樂酒吧，正值寒流來襲，山姆沃辛頓只穿短袖戲服，他從下午一路拍到晚上，還被拍到戴西瓜皮安全帽、揹後背包騎機車，頗接地氣。
大衛杜考夫尼在同劇組 盛傳卡司還有奧斯卡影帝
報導指出，當天除了見到山姆沃辛頓，隔天的拍攝工作還見大衛杜考夫尼、吳可熙及金鐘視帝游安順。據了解，《美夢》2022年獲得1200萬元輔導金，為吳可熙寫的劇本，盛傳奧斯卡影帝安德林布洛迪也會演出本片，不過官方尚未證實。
資料來源：The Hollywood Reporter
