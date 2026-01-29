我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101最高不是101樓！台北101「Skyline天際線460」開放遊客入內

▲從101樓走上通往戶外的階梯，就可以沿著戶外高空步道漫步。（圖／記者吳翊緁攝）

▲台北101董事賈永婕親自體驗「Skyline天際線」。（圖／記者吳翊緁攝）

賈永婕：任內不再開放攀爬 喊話阿湯哥來拍電影

▲賈永婕任內不會再開放任何人攀爬台北101，當被問到拍電影是否有機會，她也笑喊要看是誰。（圖／記者吳翊緁攝）

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北101外牆，在沒有繩索的情況下登頂台北101。霍諾德成功攀爬台北101引發關注，雖然民眾無法抵達台北101塔尖，不過離登頂最近的地方，就是台北101「Skyline天際線460」。「Skyline天際線」與台北101塔尖（高度508公尺）僅相差48公尺，不僅是目前民眾可達、距離塔尖最近的體驗場域，更為全亞洲最高的戶外觀景平台，旅客需要穿上安全裝備後，從101樓走上通往戶外的階梯，就可以沿著戶外高空步道漫步，欣賞360度無遮蔽、全視野的大台北城市美景，宛如「雲端漫步」般的震撼與感動，親身感受最貼近Alex Honnold登頂視角的那一刻。至於外界敲網開放攀岩愛好者挑戰台北101，賈永婕正面直言「不可能！攀爬這件事情結束了」，並且提到，未來任內都不會開放任何人攀爬，當被問到拍電影是否有機會，她也笑喊「要看是誰來？要給我做這件事情的動力，阿湯哥就可以」。至於本次Alex Honnold挑戰為台北101創造多少收益？賈永婕表示，「最重要的是在全球面前宣傳台北101，吸引外國遊客來旅遊，對台灣觀光有正面效果，且台灣是個登山非常美麗的地方，希望帶動各種休閒活動，讓外界看到美麗的台灣」。她也直言，很難直接量化收益，但光是在這麼短時間內佔據全球目光，就是很成功的事情，讓大家看到不一樣的台灣，很多外國友人也說沒想到台灣願意且敢接受這個挑戰，背後的精神值得被看見。