美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北101外牆，在沒有繩索的情況下登頂台北101。台北101董事賈永婕表示，任內不會再開放攀爬挑戰，不過很多旅客不知道，台北101還有開放比101樓更高的「Skyline天際線460」，距離登頂點僅48公尺，且開放所有遊客上去，只要預約就可用霍諾德視角俯瞰台北市。
台北101最高不是101樓！台北101「Skyline天際線460」開放遊客入內
霍諾德成功攀爬台北101引發關注，雖然民眾無法抵達台北101塔尖，不過離登頂最近的地方，就是台北101「Skyline天際線460」。賈永婕表示，很多民眾不知道，比101樓更高的是「Skyline天際線460」，且開放所有遊客上來（需付費買票，每人票價3000元），只要預約，就會幫你準備裝備，可用Alex Honnold 的視角俯瞰台北市。
「Skyline天際線」與台北101塔尖（高度508公尺）僅相差48公尺，不僅是目前民眾可達、距離塔尖最近的體驗場域，更為全亞洲最高的戶外觀景平台，旅客需要穿上安全裝備後，從101樓走上通往戶外的階梯，就可以沿著戶外高空步道漫步，欣賞360度無遮蔽、全視野的大台北城市美景，宛如「雲端漫步」般的震撼與感動，親身感受最貼近Alex Honnold登頂視角的那一刻。
賈永婕：任內不再開放攀爬 喊話阿湯哥來拍電影
至於外界敲網開放攀岩愛好者挑戰台北101，賈永婕正面直言「不可能！攀爬這件事情結束了」，並且提到，未來任內都不會開放任何人攀爬，當被問到拍電影是否有機會，她也笑喊「要看是誰來？要給我做這件事情的動力，阿湯哥就可以」。
至於本次Alex Honnold挑戰為台北101創造多少收益？賈永婕表示，「最重要的是在全球面前宣傳台北101，吸引外國遊客來旅遊，對台灣觀光有正面效果，且台灣是個登山非常美麗的地方，希望帶動各種休閒活動，讓外界看到美麗的台灣」。
她也直言，很難直接量化收益，但光是在這麼短時間內佔據全球目光，就是很成功的事情，讓大家看到不一樣的台灣，很多外國友人也說沒想到台灣願意且敢接受這個挑戰，背後的精神值得被看見。
