監察院長陳菊在2024年因病請假休養1年多，陳菊28日請辭獲准。對此，國民黨團直言，這只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，黨團將行使最嚴格的同意權審查。國民黨團稍早發布新聞稿表示，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。國民黨團痛批，此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞。准辭的關鍵在於賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，本黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。