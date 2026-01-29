南韓演藝圈再添一對年輕情侶，《閃亮的西瓜》、《照明商店》演員申銀秀與歌手兼演員柳善皓被爆熱戀，今（29）日韓媒《Newsen》獨家報導2人交往消息後，雙方所屬公司隨即出面承認這段戀情長達3個月了，「確實正在交往中。」這也是繼1月1日《Dispatch》（D社）放鳥公開元旦情侶後的第一對CP，立刻登上海內外熱搜第一名。
申銀秀、柳善皓認愛 交往超過3個月
申銀秀所屬的Management SOOP，以及柳善皓所屬的Hiin娛樂，當天向《Newsen》表示：「兩人確實正在交往中。」雙方口徑一致，沒有模糊空間，戀情直接攤在陽光下。相關人士也透露，雖然他們各自忙於拍戲與活動行程，但仍努力抽空見面，像一般20多歲情侶一樣，低調享受平凡的約會時光，「才剛開始戀愛，但相處起來很自然，是一對清新又可愛的情侶。」
據了解，2002年出生、同齡23歲的申銀秀與柳善皓，是在熟識朋友的聚會中認識，隨著私下往來變多，關係自然從朋友升溫為戀人，從去年年底開始交往，至今約3個月，感情正處於甜蜜期。
隨著這段戀情曝光，演藝圈也再度出現同齡MZ世代情侶話題，先前2000年出生的演員李彩玟與柳多仁，因合作tvN電視劇《浪漫速成班》結緣，在2024年公開認愛後，至今已穩定交往滿2年，當時雙方也曾表示，是從同事關係慢慢產生好感，希望外界能溫暖看待。如今申銀秀與柳善皓的加入，也讓「同齡情侶」再添一組新名字。
申銀秀是誰？曾跟子瑜同期練習生 柳善皓歌手演員並行
申銀秀小學6年級就加入JYP娛樂，跟TWICE子瑜、ITZY是同期練習生，2019年決定簽訂演員合約不當偶像，然後在電影《模糊的時間》女主角甄試中，以300:1的競爭率勝出而獲得女主角秀潾角色，並與姜棟元搭檔演出、嶄露頭角，還曾在《藍色海洋的傳說》擔任全智賢的少女時期角色，近期代表作包含《紅丹心》、《閃亮的西瓜》、《照明商店》。
柳善皓曾是Cube練習生，也參加過知名選秀《PRODUCE 101 S2》，最終排名為第17名，目前隸屬Hiin娛樂，歌手演員工作並行，代表作為《烈女朴氏契約結婚傳》、《勞務士盧武鎮》。
資料來源：IG
