總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准，不過月薪均繳回國庫，金額達468萬餘元。《NOWnews 今日新聞》本篇帶您了解今年要76歲的陳菊一生幾個重要事件。陳菊生於1950年，19歲起就從政，擔任民主前輩、前省議員郭雨新的秘書，並投入黨外運動。1979年發生美麗島事件，陳菊遭依違反叛亂罪，以唯一死刑起訴，她寫下動人的〈給台灣人民的遺書〉，最後被判刑12年，入獄服刑6年半。而後1986年民進黨成立時，陳菊是創黨元老之一。民進黨執政後，無論是扁政府或蔡政府，陳菊都擔任重要職位，成為 民進黨大姐頭、新潮流大老。陳菊自2006年起便擔任高雄市長，直到2018年卸任。值得注意的是，陳菊於2014年斬獲99.3萬高票數，大勝對手楊秋興，榮登當年全國最高票數當選者。菊系子弟至今仍深入高雄，包括今年民進黨推派的高雄市長參選人賴瑞隆。直到2018年，她受時任總統蔡英文之邀出任總統府秘書長。陳菊於2018至2020年間擔任蔡政府的總統府秘書長，隨後又出任監察院長。事實上，在立法院審查陳菊的提名時，陳菊即強調自己向來認同廢除考監，期許能成功扮演最後一任監察院長的角色，完成最後的任務。遺憾的是，陳菊2024年底因感冒至高醫就診，隨後在健檢時發現右側腎臟長腫瘤，切除腫瘤後出院前，又發生左側腦血管阻塞，導致她住院至今。而在她請假長達13個月期間，根據媒體報導，陳菊的每月薪資36萬元均回繳國庫，共計468萬餘元。