▲115年春節加強戰備操演，雄二飛彈發射車偽裝於附近工地中。（圖／記者呂炯昌攝）

▲115年春節加強戰備操演，M109特戰突擊艇模擬追擊可疑船隻。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

▲115年春節加強戰備操演，陸用型監偵無人機升空。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

▲海軍陸戰隊發射國造「勁蜂1型」攻擊無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（29）日最後一天行程輪到海軍壓軸登場，由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰，並首度公開由中科院自製「勁蜂一型」攻擊型無人機實彈打擊海上目標，新撥交的T112重型狙擊槍也首度公開展出。本次操演以桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力發揚與作戰韌性。操演全程整合海上與陸岸兵力，應處灰色地帶襲擾，確維海上交通線安全，另恪遵國軍「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，持續建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備能量，藉由務實的訓練，發揮統合戰力。海軍強調，面對敵情威脅與國際情勢變化，海軍全體官兵將持續戮力戰備整備，凝聚全民防衛共識，確保國家整體安全。不過，操演也發生插曲，海軍陸戰隊一架國造「勁蜂1型」攻擊無人機一發射升空不到5秒就墜毀沙灘，並無命中目標。中科院解釋指出，無人機故障原因為翼面控制失效，後續將持續精進改善硬體可靠度。撥交國軍部隊的T112狙擊槍也首度在春巡中公開亮相，在岸上偽裝的陸戰隊狙擊手更以T112狙擊槍精準命中目標，讓現場媒體驚呼槍法神準。根據軍備局去年1月送交給立法院的書面報告，重型狙擊槍曾因獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，才陸續交付部隊。T112重型狙擊槍口徑為12.7公厘，槍全長141.5公分、槍管長：69.2公分、重量12.5公斤(不含瞄準鏡)，採單發手動射擊，彈匣容量為5發彈匣，空槍全重為12.5公斤以內，有效射程達2000公尺以上。T112狙擊槍特性包括具有遠距離精準打擊能力，另槍托可折疊、底板可伸縮，得以依狙擊手習慣及任務特性配合調整，同時具有戰術滑軌，可加裝夜視鏡等光學器材。