宜蘭縣三星鄉張美阿嬤農場近期深陷「空拍機投毒」風波，創辦人張美阿嬤的小兒子「王男」不滿員工跳槽，竟對同業「星夢森林劇場」投毒，導致園區內動物死亡，近期正式被起訴。對此，目前張美阿嬤農場的負責人「三姐」王姮月也在今（29）日發表聲明，一口氣將弟弟毒殺動物、搞分家的過程與內幕一次公開。
張美阿嬤農場爆紅起源曝光！弟弟野心太大只想賺錢
張美阿嬤農場負責人「三姐」王姮月今（29）日受發出聲明，坦言本次毒殺事件的王先生，就是自己的弟弟，「血緣是不能斷，很多他在外面做的事我也無法控管」。
王姮月提到，自己與媽媽（張美）從2010年開始經營農場，並成立了張美阿嬤農場品牌，直到2023年弟弟才找上門合作，想讓農場爆紅，但過程中發現弟弟經營理念全然是以「賺錢」為目的，且野心太大，與農場原本想經營農場的初衷背道而馳，甚至讓許多優秀員工因不滿其作法而離職。雙方因經營理念嚴重分歧，加上2023後續發生的投毒事件，最終走向決裂。
自知毒殺闖大禍重創品牌！弟弟提前分家自立門戶
三姐王姮月提到，弟弟投毒的事件，自己是直到有檢察官帶隊來農場搜索時，才驚覺弟弟竟然做出這種事。她坦言，當時因為案件偵查不公開，加上司法程序緩慢，她無法第一時間對外說明，只能選擇在經營上與弟弟進行切割。
而弟弟後來又想自立門戶，而且中間又發生了許多事情，加上知道毒殺事件曝光後，會重創農場品牌，於是弟弟就想放棄張美阿嬷農場之名，又創立了「黃老先生」、「樹懶餐廳」等新品牌，同時也把累積多年的57萬粉絲專頁拿走。
弟弟出事後就神隱！三姊呼籲：別讓76歲老人家承受壓力
三姐王姮月同時表示，弟弟過去曾利用親情勒索，寫稿讓不知情的母親照念並公開，稱兩家都可以用張美招牌，並營造兩家關係良好的假象，當時她雖震驚，但礙於親情壓力與不想讓母親擔心，只能選擇隱忍。
如今空拍機投毒案事件曝光後，社會輿論全面撲來，王姮月也忍不住痛批弟弟，不但將粉專留言關閉、人躲起來不願出面解釋，還試圖將網路風向導往自己經營的農場，導致不知情民眾前來出征並攻擊母親。
最終王姮月也公開呼籲弟弟王男：「你對媽媽造成這麼多傷害，現在所有輿論壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上，每天電話一直響，你做何感想？當初媽媽是怎麼幫你的？」
張美阿嬤農場未來該怎麼走？三姐：會撐下去
面對這兩天農場被網友罵翻、媒體追逐，三姐坦言壓力非常大，心裡確實有過不甘，但為了保護跟隨她的員工與家人，她選擇將事情想開，並表示既然已經與弟弟有一兩年沒聯絡、完全分開，未來她只想專注把自己的品牌與農場顧好，繼續堅持下去。
資料來源：張美阿嬤農場
我是廣告 請繼續往下閱讀
張美阿嬤農場負責人「三姐」王姮月今（29）日受發出聲明，坦言本次毒殺事件的王先生，就是自己的弟弟，「血緣是不能斷，很多他在外面做的事我也無法控管」。
王姮月提到，自己與媽媽（張美）從2010年開始經營農場，並成立了張美阿嬤農場品牌，直到2023年弟弟才找上門合作，想讓農場爆紅，但過程中發現弟弟經營理念全然是以「賺錢」為目的，且野心太大，與農場原本想經營農場的初衷背道而馳，甚至讓許多優秀員工因不滿其作法而離職。雙方因經營理念嚴重分歧，加上2023後續發生的投毒事件，最終走向決裂。
三姐王姮月提到，弟弟投毒的事件，自己是直到有檢察官帶隊來農場搜索時，才驚覺弟弟竟然做出這種事。她坦言，當時因為案件偵查不公開，加上司法程序緩慢，她無法第一時間對外說明，只能選擇在經營上與弟弟進行切割。
而弟弟後來又想自立門戶，而且中間又發生了許多事情，加上知道毒殺事件曝光後，會重創農場品牌，於是弟弟就想放棄張美阿嬷農場之名，又創立了「黃老先生」、「樹懶餐廳」等新品牌，同時也把累積多年的57萬粉絲專頁拿走。
三姐王姮月同時表示，弟弟過去曾利用親情勒索，寫稿讓不知情的母親照念並公開，稱兩家都可以用張美招牌，並營造兩家關係良好的假象，當時她雖震驚，但礙於親情壓力與不想讓母親擔心，只能選擇隱忍。
如今空拍機投毒案事件曝光後，社會輿論全面撲來，王姮月也忍不住痛批弟弟，不但將粉專留言關閉、人躲起來不願出面解釋，還試圖將網路風向導往自己經營的農場，導致不知情民眾前來出征並攻擊母親。
最終王姮月也公開呼籲弟弟王男：「你對媽媽造成這麼多傷害，現在所有輿論壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上，每天電話一直響，你做何感想？當初媽媽是怎麼幫你的？」
面對這兩天農場被網友罵翻、媒體追逐，三姐坦言壓力非常大，心裡確實有過不甘，但為了保護跟隨她的員工與家人，她選擇將事情想開，並表示既然已經與弟弟有一兩年沒聯絡、完全分開，未來她只想專注把自己的品牌與農場顧好，繼續堅持下去。
資料來源：張美阿嬤農場