北捷忠孝新生站驚傳性騷擾！一名女子當時搭乘捷運準備在忠孝新生站下車時，在擁擠的人潮中遭到一名男子伸出狼爪，觸摸其臀部，女子當下大聲喊叫：「他摸我屁股欸！」怎料，男子卻趁機混入人潮中，眼見女子已離開才再度搭上捷運至台北車站。捷警獲報到場後，調閱監視器鎖定男子身分，後續將通知其到案說明。一名受害女子也在社群網站上發文表示，當時搭乘至忠孝新生站準備下車時，由於人潮相當擁擠，遭到一名男子做出「摸屁股」的動作，女子當下直喊：「他摸我屁股欸！」男子聽聞後馬上離開車廂，並隨著人潮一路往新蘆站的樓梯走下。女子由於害怕只敢錄影存證，直到向捷警報案並查看監視器後，才發現男子又跑回樓上搭乘板南線坐回台北車站。而這情況也讓她不知所措，「我真的沒想到這事發生在我身上。」呼籲女生要特別注意。對此，捷運警察隊表示，這起事件發生在27日晚間20時10分許，一名女子於忠孝新生捷運站車廂內，遭到一名陌生男子碰觸臀部。捷警獲報到場後，發現僅剩下女子在場，男子已離開現場。警方目前已掌握犯嫌及相關監視器畫面，將依女子所提申、告訴內容據以偵辦。依據性騷擾防治法第25條第1項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，依法可判處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。