監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）說，陳菊請辭，酸言酸語仍未停止，因為充斥太多酸民等級的政客。Kolas說，「你可以刻意不看陳菊曾為台灣民主奮鬥、客氣、溫暖、提攜後輩的那一面，但若不願就事論事，只為鬥爭執政黨而人身攻擊陳菊，就太low了。比起戒嚴時期坐牢，當今的網路霸凌有如公開處決，過之而無不及。」總統府28日發布總統令，陳菊請辭並將於下月1日生效。總統府表示，考量陳菊病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳菊於近期再度請辭，總統賴清德予以同意，說明為使院務運作無縫銜接，委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。