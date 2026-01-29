我是廣告 請繼續往下閱讀

台北一間名為「藝識流國際身心靈療癒學院」的靈修學院，打著「身心靈療癒」名號，內部卻淪為高層實行權力統治的「私刑場」。台北市一名男子林政宏，去（2025）年參加課程期間，因積欠高額費用並多次違反內部規範，竟遭學院核心成員長期以暴力管教。去年9月，林男更因試吃月餅引發施暴行為升級，最終傷重昏迷不治。台北地檢署偵查終結，認定學院創辦人王禹婕等4人涉犯傷害致死罪，依法提起公訴，全案將由國民法官參與審理。檢警調查指出，王女在台北市中山區創辦「藝識流國際身心靈療癒學院」，並擔任負責人，與其弟王劭丞、網紅牙醫吳宗儒、林承毅及死者林政宏等人並稱「四大護法」，對外以「共修」、「療癒顧問」名義運作，內部卻形成高度服從的封閉體制。學院成員被要求一切以王女為尊，未經允許不得擅自移動樓層，就連用餐、如廁等日常行為，也須事前請示。所謂「四大護法」中，以王女胞弟王劭丞為營運長、吳宗儒為執行長，林承毅與林政宏則屬最低階的療癒顧問，須完全聽從王氏姊弟及吳男指示。檢方指出，林男因無力負擔諮詢費、共修營隊費及會員年費，欠款金額逐漸累積，王女遂要求他簽立還款協議並完成公證，形成實質經濟控制。林男若未即時配合指令或表現不符期待，王女便以「脈輪淨化」、「消除業力」等說法為由，親自動手或指示他人對林男施暴，藉此建立權威，並試圖逼迫其離開共修體系。相關暴力行為並非偶發，而是長期、反覆出現。去年9月26日，事態進一步惡化。林男以學院名義預約中秋節月餅試吃，被王女等人發現後，竟被認定違反規範，4人隨即商議並制定毆打計畫，持棍棒、徒手對林男施暴，導致其體內血管破裂、肌肉嚴重受損，出現內出血及橫紋肌溶解症狀。同月29日下午，林男因傷勢惡化陷入昏迷，王女等人卻未即時送醫，反而以手機拍攝影像，對外佯稱林男正在「突破自我課題」。直到深夜發現林男已無生命跡象，才將人送醫搶救，但仍宣告不治。檢察官綜合相關證據後，認定王女、其弟、吳男及另名林姓男子，對林男死亡結果具有因果關係，涉犯傷害致死罪嫌，依法提起公訴，並移由台北地方法院國民法官法庭審理。