▲張庭（如圖）女兒吐槽媽媽想被搭訕。（圖／張庭小紅書）

55歲的台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚16年，育有一雙兒女，目前長居中國大陸，近來她透過社群分享與16歲女兒林希曈（Angela）的互動影片，曝光家裡有一條奇葩家規「孩子在外禁止叫自己媽媽，只能叫姐姐」，想不到竟被女兒神吐槽：「就是想被搭訕。」笑翻許多網友。張庭在影片中透露，家中有一條「奇葩家規」，那就是孩子在公共場合不能喊她「媽媽」，而是要改口叫「姐姐」。她笑說，這樣做的原因很單純，就是希望自己看起來比較年輕，出門時能營造出「帶著弟弟妹妹」的視覺效果，張庭還補充，兒子對這項規定相當配合，每次出門都會自動記得改口。想不到張庭的說法立刻遭到女兒林希曈當場「拆台」，她毫不留情地在鏡頭前吐槽：「我媽媽想被別人搭訕！」一席話讓張庭瞬間慌張「我只是想看起來年輕」，並急忙提醒女兒這種話千萬別讓爸爸聽到，母女之間毫不做作的互動，讓不少網友直呼真實又好笑。影片曝光後，除了張庭母女對話本身引發討論，留言區也出現對林希曈外貌的各種評論，許多網友認為她的膚色與五官較像爸爸林瑞陽，也有人拿母女外型作比較，對此，林希曈本人態度相當大方，不避諱表示「我本來就長得像爸爸，我爸跟我一樣黑」，對外界的議論並不放在心上。