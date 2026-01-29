我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配李貞秀將於下周遞補不分區立委，而依照《國籍法》規定，立委須在就職一年內提出放棄中國籍證明，否則立法院將予以解職。對此內政部今（29）日於行政院會後記者會說明，依《國籍法》就是必須提出放棄中華人民共和國之國籍證明，「這沒有討論的餘地」。李貞秀將於下周遞補不分區立委，依照《國籍法》立委需在一年內提出放棄中國籍證明，否則立法院將予以解職。內政部次長董建宏說明，公職人員必須在一年內放棄中華民國以外的國籍，這個沒有任何的解釋空間，所以她必須在這一年內完成這樣子的程序，也就是宣誓就職後必須完成這樣子的程序。那有一年的時間，那不管是哪一個國籍都是一樣。媒體質疑這是否為「李貞秀條款」，就算沒有提出放棄中國籍證明，還是能夠擔任立委一年的時間？董建宏強調，內政部就是依法行政，依《國籍法》必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，「這沒有討論的餘地」。